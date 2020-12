Cote d'Ivoire: Noël 2020 - Des cadeaux et jouets pour toutes les bourses à Treichville, Adjamé, Cocody

Si la pandémie de la Covid-19 faisait présager une douche froide sur la frénésie des fêtes de fin d'année, ce n'est plus le cas au fur et à mesure qu'elles approchent . Avec ou sans masques, les populations abidjanaises se sont ruées dans les marchés et grandes surfaces à la recherche du cadeau idéal pour leurs enfants. De Treichville à Adjamé, en passant par Cocody, notre équipe a vécu l'ambiance qui prévaut à l'approche de la fête de Noël.

Treichville, rue 12. Ici, les commerces ont fait le plein de jouets. Nous rencontrons dame Yéo, mère de deux enfants, en pleine course de Noël. « Je suis là aujourd'hui pour faire plaisir à mes enfants, étant donné qu'il s'agit de la fête de Noël. Je tiens à acheter de petits cadeaux pour les égayer. Je préfère effectuer mes achats de fin d'année à Treichville, car les prix sont plus abordables », confie-t-elle. Avec un budget d'à peu près 100 000FCfa, elle arrive à couvrir les besoins de ses deux enfants, affirme-t-elle.

Dans la même rue, Yassine, un ressortissant libanais, détient un magasin depuis plus de 15 ans, où il s'adonne à un commerce saisonnier. Ainsi, à l'approche de Noël exclusivement, il propose à sa clientèle des vélos et voitures pour enfants. "Les affaires marchent assez bien cette année. Au début du mois de décembre, c'était un peu morose mais depuis le 15 du mois, l'affluence a commencé à se faire sentir", révèle-t-il.

La fête de Noël devrait s'adapter à toutes les bourses. Tidiane Alassane, un vendeur ambulant proposant des cadeaux à prix variant entre 1000 FCfa et 1500 FCfa, en donne la démonstration parfaite. « Les jouets de ce genre se vendent plutôt bien, à tel point qu'il ne me reste même plus de poupées. La vente se fait généralement de 7h à 17h », confie-t-il. Ces petits lots de jouets composés soit de dinettes pour petites filles ou de camions se vendent comme des petits pains.

Dans la commune d'Adjamé, c'est également la fête. Kamagaté, spécialisé dans l'emballage de cadeaux, se frotte les mains : « Je fais ce métier tout au long de l'année. C'est à dans la période de Noël que nous avons le plus de clients, parce que nos prix sont abordables, la preuve en est que j'emballe les cadeaux à 300 Fcfa ou 500FCfa. L'affluence de cette année est tout de même un peu plus faible, comparée à celle de l'année dernière, sans doute à cause du coronavirus. Mais nous ne nous plaignons pas. »

Traoré Salimata, une commerçante saisonnière témoigne : « Je m'adonne à la vente de sapins de Noël uniquement pendant les fêtes. Le reste de l'année, je vends d'autres produits tels que les couverts. Pendant mon temps de vente, j'arrive à écouler une bonne vingtaine de sapins à environ 2500FCfa, 5000FCfa ; comparée à l'année dernière, il y a une légère baisse d'affluence. »

Dans un magasin du boulevard Nangui Abrogoua, nous rencontrons une jeune femme venue faire ses amplettes. Responsable d'un arbre de Noël visant à donner le sourire à quelques enfants défavorisés, elle confie : « J'ai choisi d'effectuer mes courses ici car les cadeaux sont à des prix abordables, et il y a une grande diversité également. Étant donné que j'organise un arbre de Noël, je dois veiller à ce qu'il y ait des cadeaux pour tout âge en en tous genres. »

Dans le même magasin, Guei s'affaire à trouver des cadeaux à ses deux enfants, ainsi qu'a des enfants de sa communauté religieuse. « Ici je trouve qu'il y a vraiment de la diversité. Je ne suis pas habitué à me charger des courses des fêtes d'ordinaire, mais ma femme ne peut pas cette année, alors je m'y mets. Avec un budget d'environ 100.000 FCfa, je peux me permettre de couvrir de cadeaux mes enfants et faire des dons à d'autres enfants. Je pense que la pandémie a quand même joué sur l'affluence cette année. Des personnes ayant peur ont très bien pu s'abstenir d'effectuer leurs courses dans la mesure où les consignes concernant le port du masque ne sont plus autant respectées qu'avant », fait-il remarquer.

Andréa, une jeune femme venue de la Riviera II, est aussi à Adjamé pour acheter des cadeaux à offrir à ses nièces. Et pour cause, « les magasins de mon quartier ne sont pas aussi bien ravitaillés qu'ici. Lorsque j'y suis allée, il n'y avait pratiquement plus de jouets. En plus, les prix ici sont tout à fait abordables. Je ne sens pas trop le poids du coronavirus et je m'en réjouis. »

Dans la commune de Cocody, précisément à la Riviera Palmeraie, même ambiance, décor différent. Mlle Deborah, mère de deux enfants, préfère effectuer ses achats dans un centre commercial où elle estime gagner en termes de temps et en énergie, plutôt que de se ruer sur les marchés, dans des embouteillages monstres. « Avec un budget avoisinant les 200.000 Fcfa, j'arrive à assurer les cadeaux de mes enfants. J'ai pour habitude de varier les cadeaux. J'en prends certains à des fins purement distractives et d'autres plus didactiques comme les tablettes éducatives et autres... », justifie-t-elle.

Armande Dohou, habituée de ce centre de commerce, exprime son état d'esprit à propos du choix des cadeaux de Noël. « Je réside dans ce quartier. Ce centre commercial m'offre le confort et une grande variété de choix, surtout concernant les jouets. Je ne constate néanmoins pas d'innovations particulières. Au contraire, certains choix sont même limités ! », a-t-elle conclu.

Qui dit Noël dit tout-petits. L'enfant Soumahoro, heureux de prendre part aux courses avec ses parents, tient à recevoir un jeu de « Monopoly tricheur », tandis que le petit Gnahoré Killian et sa sœur Marie sont très attirés respectivement par une « tablette électronique » et une « poupée intelligente ». Les enfants sont véritablement à leur fête, talonnant leurs parents.

Ainsi, malgré quelques craintes liées à la pandémie, cette célébration de Noël s'annonce plutôt festive, surtout avec des prix de cadeaux accessibles à tous.