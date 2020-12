Ile Maurice: Nouvelle souche de Covid-19 - Que risque Maurice ?

analyse

«Il faut faire attention aux patients asymptomatiques», prévient le Dr Deoraj Caussy, épidémiologiste. Il réagissait après que des scientifiques au Royaume-Uni ont mis en garde contre une nouvelle souche du Covid-19, qui se propage plus rapidement que les autres virus.

En effet, le Premier ministre britannique, Boris Johnson, a annoncé une série de mesures strictes, notamment des restrictions de niveau 4 à Londres et dans une grande partie du Sud et de l'Est de l'Angleterre où les cas augmentent.

Selon l'épidémiologiste, cette nouvelle souche du virus démontre que le monde est encore vulnérable. «Il ne faut pas banaliser ce virus qui nous prend au dépourvu. L'épicentre n'est plus à Wuhan mais en Angleterre.» Il estime qu'avec ce virus, le danger pourrait être encore plus grand. Même s'il ne représente pas un taux de mortalité élevé, c'est le niveau de complications qui est élevé. Et la particularité de la nouvelle souche, selon lui, c'est que dans certains cas la transmission se fait jusqu'à 70 % de plus que le virus original.

«Cela signifie qu'un plus grand nombre de personnes seront contaminées. D'où le besoin de ne pas banaliser ce virus. Le virus nous laissera avoir contact avec une personne vaccinée; ensuite il va muter. La pression du vaccin forcera le virus à muter. Le monde n'est pas en train de le traiter à la légère. Les pays avoisinants ont fermé leurs frontières à l'Angleterre. Même les vols cargos sont suspendus, sauf pour les produits essentiels.»

Que risque Maurice ?

Le Dr Caussy affirme que le virus va se répandre plus vite s'il atteint notre territoire. Ce qui entraînera un plus grand nombre de contaminations, de complications. Pour le contrôler, il recommande une surveillance accrue. «Nouvelle souche et virus existant, les deux seront positifs lors d'un test PCR. Il n'y aura pas de distinction entre les deux. Pour avoir un résultat appro- fondi, il faut passer par la biologie moléculaire.»

Vu que la nouvelle souche peut être introduite sur notre territoire, il recommande de suivre les consignes sanitaires et de continuer avec les gestes barrière, port du masque et distanciation physique comme mesures de protection. «Tout le monde ne sera pas vacciné et l'effet n'est pas immédiat. Si le virus décide d'effectuer une grande mutation, le vaccin ne servira à rien. On a pris du temps pour tester les asymptomatiques, il ne faut pas nous laisser prendre au dépourvu.»

La France, l'Allemagne, les Pays-Bas, la Belgique, l'Autriche, l'Italie et le Danemark ont annoncé des restrictions de voyage sur l'Angleterre, rapportent les médias britanniques. Le Canada a annoncé qu'il interdit sur son territoire pendant 72 heures tout passager venant d'Angleterre. En Amérique du Sud, l'Argentine, le Chili et la Colombie ont tous suspendu les vols directs à destination et en provenance du Royaume-Uni.