Ile Maurice: Activités connexes - Des employeurs du tourisme peinent à payer le salaire de décembre

Comment va-t-elle faire pour payer le salaire de décembre? C'est la question que se pose la direction des entreprises œuvrant dans le secteur du tourisme.

Cela, après avoir reçu, vendredi dernier, le paiement sous le Government Wage Assistance Scheme (GWAS). Et, comme nous le savons, en décembre, il y a le salaire du mois courant ainsi que le boni de fin d'année à payer. Lors de la conférence de presse du gouvernement, vendredi dernier, le ministre du Travail, Soodesh Callichurn, devait souligner que les compagnies bénéficiant le GWAS ne vont pas obtenir d'aide supplémentaire.

«Ce sera très dur de payer les salaires. On n'aura pas assez d'argent. On ne sait pas comment faire. Le peu qu'on travaille, c'est pour payer les charges», nous confie un opérateur d'activités nautiques, sous le couvert de l'anonymat. Ce dernier, qui emploie huit personnes, a déjà payé le boni de fin d'année avec l'aide obtenue à travers le GWAS. D'ajouter qu'«avec la météo qui annonce une détérioration du temps, et conséquemment l'état de la mer qui se dégrade, on ne peut même pas sortir. Donc, on peut oublier les quelques sous qu'on aurait pu avoir».

Tout comme cet opérateur, ils sont nombreux à se demander par quels moyens ils vont payer le salaire de décembre. Sollicité, Daniel Saramandif, président de l'association des professionnels du tourisme, ne passe pas par quatre chemins. «On ne sait pas quoi faire. On n'a pas de solution. D'ailleurs, il n'y a rien que l'on puisse faire.» Cependant, il fait ressortir que les grands hôtels ne se retrouvent pas nécessairement dans cette situation. «Eux ont les moyens de payer les salaires.» Rappelons que des hôtels accueillent des clients mauriciens ou encore des personnes venues de l'étranger depuis que la quarantaine est payante.

Ajay Jhurry, président de l'Association des tours opérateurs, abonde dans le même sens. «Il faut faire la distinction entre des restaurants et des hôtels qui travaillent, et des tour-opérateurs, des destination management companies, plaisanciers, entre autres, qui ne peuvent pas travailler du tout. Ainsi, en déterminant la nature du business, on aurait dû avoir de l'aide pour s'acquitter du paiement du boni de fin d'année et du salaire», estime-t-il.

Dans le cas présent, enchaîne Ajay Jhurry, l'employeur du secteur touristique n'a que deux options. «Soit il s'endette davantage en mettant ses biens personnels en gage pour avoir de l'argent pour payer les salaires. Certains peuvent prendre le risque d'avoir recours à cette méthode. Soit l'employeur ne peut pas payer.» Quid des plaintes des employés au bureau du travail pour non-paiement de salaire? «Il faut regarder pour l'immédiat. Pire: on n'a pas de visibilité sur l'avenir, avec tout ce qui se passe à l'étranger», indique Ajay Jhurry.

L'express a aussi sollicité, en vain, un préposé de l'Association des hôtels et des restaurants de l'île Maurice pour savoir ce qu'il en est du paiement de salaire aux employés.