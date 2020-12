Egypte: L'Egypte, la Jordanie et l'Irak conviennent de concrétiser leur intégration industrielle

Les ministères du Commerce et de l'industrie d'Egypte, de Jordanie et d'Irak sont convenus d'amorcer des démarches concrètes pour parvenir à une intégration industrielle et commerciale, conformément aux directives des directions politiques des trois pays.

Une équipe technique égyptienne sera envoyée, dans les prochains jours, en Irak pour examiner, avec la participation de l'ambassade jordanienne à Bagdad, les besoins du marché irakien en marchandises, la remise en état des usines irakiennes et es opportunités d'investissements dans ce pays, a indiqué la ministre du Commerce, Névine Gamea, lors d'une réunion tenue en visioconférence avec ses homologues jordanien et irakien.

Mme Gamae a expliqué que les secteurs ciblés dans cette coopération -entre autres les industries pharmaceutiques, chimiques et pétrochimiques- avaient été définis, faisant état d'une étude de la possibilité d'organiser une exposition permanente pour les produits égyptiens et jordaniens à Bagdad.

Etait également au menu des entretiens le dossier relatif à la construction de la cité économique sur les frontières irako-jordaniennes qui constituera un support au renforcement de la coopération industrielle entre les trois pays.

Mme Maha Ali, ministre jordanienne de l'industrie et du commerce, a affirmé que son pays tenait à parvenir à une intégration avec l'Egypte et l'Irak et à entamer des démarches pratiques pour atteindre cet objectif.

Manhal Aziz, ministre irakien de l'industrie, a pour sa part indiqué que son pays était soucieux de s'ouvrir sur les marchés égyptien et jordanien, ajoutant que le gouvernement irakien aspirait à rétablir ses relations économiques solides avec tous les partenaires notamment régionaux et arabes.