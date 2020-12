Mali: L'Allemagne fait un don de 56 milliards de FCFA

La cérémonie de cette signature des contrats de financement entre le Mali et l'Allemagne s'est déroulée, lundi 21 décembre 2020, au ministère des Affaires étrangères et de la Coopération internationale. Précisément, il s'agit de 5 contrats dans le secteur de l'eau, de l'agriculture et dans d'autres secteurs, pour un montant de plus de 85,6 millions euros soit plus de 56 milliards de FCFA.

Aussi, la BNDA détient un contrat de financement agricole au Mali phase II, d'une enveloppe de 16.328.455,46 millions d'euros soit 10 692 845 863,40 FCFA.

Les 5 contrats ont été signés respectivement par le ministre des affaires étrangères et de la Coopération internationale, Zeyni Moulaye, la Directrice générale de la KFW bureau du Mali, Silvia Paschke, le Directeur Général de l'Office du Niger, Abdel Karim Konaté dit Empé, le Directeur Général de la Banque Nationale de Développement Agricole (BNDA), Souleymane Waïgalo, en présence du ministre de l'Economie et des Finances, Alousseini Sanou, de l'Ambassadeur de la République Fédérale d'Allemagne au Mali, Dr. Dietrich Pohl et d'autres personnalités.

« Aujourd'hui on signe les contrats pour un don allemand de 85,8 millions d'euros, soit 56 milliards de FCFA. Il inclut un co-financement de 4 millions d'euros ou 2,5 milliards de FCFA de l'Union Européenne. Il servira 5 projets importants réalisés par notre banque de développement, KfW », a fait savoir l'ambassadeur allemand, Dr. Dietrich Pohl.

Pour le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, la signature des cinq conventions de financement témoigne la vitalité des relations entre la République fédérale d'Allemagne et la République du Mali. Aussi, Zeyni Moulaye a donné des indications sur les 5 contrats. On a noté : le Contrat de Financement et d'augmentation IRRIGAR III (projet d'irrigation de proximité) d'un montant de plus de 3 milliards de FCFA ; le contrat de financement, intitulé « Drainage des Eaux Pluviales de Bamako », doté d'une enveloppe financière de 20 millions d'euros soit 13.108.166.742 FCFA ; du Projet de Développement Communal et de Décentralisation dans des Villes Moyennes, doté d'une enveloppe financière de 2 947 259 363,85 FCFA ; le Contrat de Financement agricole au Mali phase II, d'une enveloppe de 16.328.455,46 millions d'euros soit 10 692 845 863,40 FCFA ; et enfin, le Contrat d'aide financière et d'exécution relatif au Projet office du Niger- Irrigation N'Débougou IV, doté d'une enveloppe financières de 40 millions d'euros soit 26,2 milliards de FCFA.

« A travers ces différents contrats de financement, la République fédérale d'Allemagne contribuera à soutenir les énormes efforts du Mali dans les domaines aussi prioritaires que stratégiques dont les impacts sont directs sur l'amélioration des conditions de vie des populations », a-t-il dit.