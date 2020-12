Cote d'Ivoire: Bouaké / Sensibilisation « Zéro accident » - Les usagers de la route sensibilisés pour des fêtes sans accident

Dans sa campagne « zéro accident » à l'occasion des fêtes de Noël et du Nouvel an, le ministère des Transports, à travers les directions régionale et départementale, a initié une vaste campagne de sensibilisation à l'endroit de tous les usagers de la route.

C'est dans cette logique que Brahima Sako, directeur régional des Transports de la région de Gbêkê, en compagnie de ses collaborateurs et de la Croix-rouge, a entrepris, depuis quelques jours, de sillonner les gares routières pour porter le message du gouvernement qui est qu'il n'y ait pas d'accidents sur nos routes avec son corollaire de victimes en fin d'année. En plus de la sensibilisation aux méfaits des accidents de la route, Sako Brahima a saisi la crise sanitaire due à la Covid-19 qui secoue le monde entier, pour sensibiliser les usagers de la route au respect des mesures barrières. C'est ainsi que dans la journée du 22 décembre, le directeur régional des Transports et son équipe ont fait le déplacement dans les trois plus grandes gares routières de Bouaké. Il y avait de l'affluence dans toutes ces gares. Avec l'autorisation des chefs de gare, Brahima Sako s'est adressé, de prime abord, aux voyageurs. Il les a surtout invités à être les amis des conducteurs de véhicules qui ont leur vie entre leurs mains.

Par la suite, il est allé sensibiliser les conducteurs en les invitant à la prudence et à la vigilance. Il a surtout insisté sur le fait qu'ils doivent éviter d'être sous l'emprise de l'alcool, des stupéfiants, singulièrement la drogue. « Nous avons rappelé aux conducteurs qu'ils ont l'obligation de vérifier si leurs véhicules sont en bon état avant de prendre la route », a-t-il recommandé. Non sans leur rappeler également que lorsqu'ils se sentent fatiguer, ils doivent obligatoirement se reposer. Sa satisfaction est d'autant plus grande, que si l'on en croit Brahima Sako. Les transporteurs ont décidé cette année, d'initier cette sensibilisation en leur sein.

Relativement à la crise sanitaire, c'est la Croix-Rouge qui s'en est chargée. Il a été recommandé aux voyageurs de porter les cache-nez, de continuer à se laver les mains, de respecter les distanciations sociales. « La maladie continue de sévir », a-t-elle prévenu.

Alain Dakouri, chauffeur dans une des compagnies de transport de la place, a, au nom de ses collègues, remercié le ministère pour cette sensibilisation. « Nous sommes conscients que notre responsabilité est grande. C'est pourquoi nous avons décidé de suivre à la lettre toutes les recommandations et autres conseils qui nous viennent de la direction régionale des Transports mais aussi de nos patrons », a-t-il dit.