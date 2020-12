Cote d'Ivoire: Centre hospitalier régional d'Abobo - L'Ong the new chance solidaire du couple mère-enfant malade

L'Ong internationale The New Chance (la nouvelle chance en français) veut redonner espoir à ceux qui l'ont perdu. Ses membres ont rendu visite aux mères en consultation ou hospitalisation à la maternité et aux enfants recevant des soins en pédiatrie du Centre hospitalier régional d'Abobo, les bras chargés.

Ils ont offert 50 kits composés de savon, de riz, d'huile, de vêtements pour bébés; des sacs de riz pour le personnel soignant et des jouets pour les enfants.

En vue de garder ce lieu agréable pour les visiteurs, des produits ont été également offerts.

Le 23 décembre, à la faveur d'une cérémonie de remise de dons, Yrébe Gopré Roland, directeur dudit centre, a exprimé sa joie de recevoir cette délégation qui a choisi le domaine de la santé pour agir. « C'est un geste salutaire. Vous avez choisi la cible vulnérable. Cela est en phase avec la vision du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. Nous voulons porter à votre connaissance que l'hôpital général qui est devenu un centre hospitalier régional a désormais un scanner. La mammographie s'y déroule. Le plateau technique a été renforcé pour le bonheur des malades », dira-t-il.

Camara Sakina, vice-présidente de l'Ong s'exprimant au nom du premier responsable Issa Camara, a indiqué que ce fut un soutien au couple mère-enfant malade. « En Côte d'Ivoire, nous démarrons nos activités par une action sociale. Nos actions prioritaires visent la préservation de l'environnement, la sensibilisation aux bonnes pratiques médicales ». Des femmes visiblement heureuses ont salué cette visite empreinte de solidarité.

L'Ong The New Chance, basée en France, a une représentation en Côte d'Ivoire. Elle envisage d'autres représentations en Guinée, au Burkina Faso, au Mali, au Togo et au Benin. Elle entend mettre un accent particulier sur l'éducation, la santé, la lutte contre la pauvreté.

Dons de matériel et de produits médicaux, levée de fonds pour la construction d'écoles, formations sanitaires, promotion de l'accès aux soins médicaux, recyclage des déchets industriels font partie également de leurs missions.