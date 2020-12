Cote d'Ivoire: Déclaration de l'alternative-CI suite à la reprise du dialogue politique

À la suite de l'appel du président du Mouvement L'ALTERNATIVE-CI, monsieur Seth KOKO félicitant le président de la République et demandant à l'opposition de reconnaître sa légitimité et sa légalité en vue de favoriser la reprise du dialogue politique, le Mouvement L'ALTERNATIVE-CI a noté la présence de l'ensemble de l'opposition significative et de la société civile, à la Primature le 21 décembre 2020, à l'occasion de la reprise du dialogue politique.

Le Mouvement L'ALTERNATIVE-CI salue cet esprit et estime que cela va dans le sens de l'appel qu'il a lancé. Il félicite le sens de la Responsabilité de l'opposition, et l'encourage à poursuivre dans ce sens, tout en espérant que ce cadre trouvera des solutions pouvant aboutir à la paix, à la réconciliation, à la cohésion sociale et au pardon.

L'ALTERNATIVE-CI félicite le chef de l'État, salue et encourage le gouvernement pour la reprise du processus et renouvelle sa disponibilité à jouer sa partition dans le processus.

Fait à Abidjan, le 24 décembre 2020

Président du Mouvement L'ALTERNATIVE-CI

Ex-candidat déclaré à la présidentielle d'octobre 2020

Ex-représentant diplomatique de la coalition de l'opposition ivoirienne