Sénégal: Affaire Hiba Thiam décédée par overdose - Le procès renvoyé au 13 janvier, Dame Amar et cie maintenus en prison

Le procès de l'affaire Hiba Thiam qui devait se tenir hier, mercredi 23 décembre 2020, a été renvoyé au 13 janvier 2021. Alors que la partie civile en a fait la demande, pour permettre l'audition d'autres membres de la famille de la défunte, le juge a notifié avoir pris cette décision pour motif de plaidoirie.

Suite aux sollicitations de la partie civile qui réclamait la citation des parents et trois frères et sœur de la victime, Hiba Thiam, le procès de l'affaire de la virée nocturne «entre fils et filles à papa» qui a tourné au drame au Almadies, en pleine période d'état d'urgence assorti de couvre-feu décrété en mars dernier dans le cadre de la lutte contre la propagation de la Covid-19 a été à nouveau ajourné. Le jugement de l'affaire dite «Hiba Thiam», du nom de la fille qui a perdu la vie lors de cette soirée arrosée, à cause d'une overdose, qui devait se tenir hier, mercredi 23 décembre 2020, a été renvoyé au 13 janvier 2021.

Le président de la 3ème Chambre du Tribunal correctionnel de Dakar a pris cette décision, à la suite d'une demande introduite par l'avocat de la partie civile, Me Seydou Diagne. Ce dernier estime que ce renvoi est bien justifié puisque tous les membres de la famille de Hiba Thiam doivent être entendus. En effet après la présentation et l'identification, un à un, des détenus Dame Amar, Pape Diadia Tall, Fatoumata Jacqueline Rigal alias Poupette Djibril Ndiogou Bassène alias Nekh, Alia Bakir, et Lamine Diédhiou devant le prétoire, où ils ont été rejoints par Lamine Niane et Louty Ba, tous deux en liberté provisoire, Me Seydou Diagne, l'un des avocats du père de la défunte, a pris la parole. Il annoncera la constitution en partie civile des frères et sœurs de Hiba Thiam qui, insiste l'avocat, ont également souffert de la disparition de cette dernière. Mais les avocats de la défense s'y opposent.

Pour Me Ciré Clédor Ly, ces derniers, s'ils veulent se constituer partie civile dans cette affaire, devraient faire le déplacement d'autant qu'ils n'ont jamais été entendus dans le dossier. Et la défense de trouver que ce prétexte est infondé. Cependant, Me Seydou Diagne est revenu à la charge pour montrer que ses confrères de la défense se sont trompés, tout en étayant son argumentaire. Pour la défense, la Chambre correctionnelle peut bien juger cette affaire et en finir. Ainsi elle en a profité pour demander la liberté provisoire pour les prévenus. Le paquet ne s'y est pas opposé, contrairement au Tribunal qui a décidé de les maintenir entre les liens de la détention, craignant un risque de trouble à l'ordre public.

Ainsi, Dame Amar, Pape Diadia Tall, Fatoumata Jacqueline Rigal alias Poupette Djibril Ndiogou Bassène alias Nekh, Alia Bakir, et Lamine Diédhiou vont passer les fêtes de fin d'année en prison. Auparavant, le juge a renvoyé le dossier, pas pour comparution des autres membres de la famille, mais pour motif de plaidoirie. Me Ndeye Fatou Touré, avocate de l'une des prévenus, trouve choquante la décision de la Chambre correctionnelle de refuser la liberté provisoire aux prévenus. Elle parle de lynchage médiatique de ces clients. «Ces jeunes qui ont été placé en détention provisoire, ont été victime d'un lynchage médiatique et ce lynchage continu puisque c'est à travers la presse qu'elle apprend la fixation de l'affaire.

Dans ce dossier, le parquet estime qu'il n'y a aucun trouble à l'ordre public. Il ne voit aucun inconvénient à ce que l'ensemble de ces jeunes soient en liberté parce qu'il n'y a aucun trouble à l'ordre public et ils présentent tous des garanties de représentation en justice», atelle déclaré. Pour rappel, Dame Amar et Cie sont poursuivis pour association de malfaiteurs, d'extorsion, détention de drogue en vue de la consommation personnelle, violation de la loi sur le couvre et non-assistance à une personne en danger. Ils ont été arrêtés, suite à la mort tragique de Hiba Thiam, dans la nuit du 3 au 4 avril 2020.