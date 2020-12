Afrique: Coupe du monde des clubs de la FIFA 2020 - Le Qatar accueille le tournoi du 1er au 11 février 2021

Du 1er au 11 février 2021, le Qatar va accueillir la Coupe du monde des clubs de la Fifa 2020, après un report lié à la pandémie de Covid-19, informe un communiqué parvenu à notre rédaction.

Six (6) confédérations continentales, ainsi que les champions de la ligue du pays hôte, participeront au tournoi, qui se déroulera dans trois (3) stades de la Coupe du monde de la FIFA, Qatar 2022 notamment Ahmad Bin Ali, Khalifa International et Education City.

«Le stade Ahmad Bin Ali, inauguré le 18 décembre dernier, accueillera le match d'ouverture entre les champions du Qatar Al Duhail et Auckland City de Nouvelle-Zélande le 1er février et la finale sera se jouera au Education City Stadium le 11 février à 21h00 heures locale», rapporte le document. «Accueillir la deuxième édition consécutive de la Coupe du monde des clubs de la FIFA nous permettra de tirer parti de notre expérience opérationnelle et d'appliquer les enseignements de 2019, ainsi que les tournois auxquels ont participé les fans au Qatar tout au long de 2020.

Cela nous aidera à garantir une expérience incroyable pour tous les fans, lorsque le Moyen-Orient et le monde arabe organisent leur première Coupe du monde de la FIFA en un peu moins de deux ans», a déclaré Nasser Al Khater, Directeur général de la Coupe du monde de la FIFA, Qatar 2022.

Aussi, ajoutera-t-il, «au cours des derniers mois, pendant la pandémie mondiale, nous avons travaillé avec diligence pour assurer la sécurité, la santé et le bien-être des joueurs et des supporters alors que nous avons accueilli plusieurs événements de football locaux et internationaux importants, et nous sommes impatients d'accueillir les meilleurs clubs du monde en la nouvelle année pour ce qui sera une nouvelle étape importante sur la route du Qatar 2022».