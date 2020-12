Sénégal: Communications - L'Artp exige aux operateurs des services conformes aux standards internationaux

L'Autorité de Régulation des Télécommunications et des Postes (Artp) a procédé ce 24 décembre au lancement de la stratégie 2021-2023 de gestion de la Qualité de Service et de la Couverture des réseaux mobiles au Sénégal. L'objectif de l'Artp, à travers la mise en œuvre de cette stratégie, est de permettre aux consommateurs, quelles que soient leurs localisations géographiques, de bénéficier pleinement des services de communications électroniques avec une qualité conforme aux standards internationaux.

A l'occasion du conseil des ministres en date du 25 Novembre 2020, le président de la République Macky Sall avait exhorté le Gouvernement, les structures de l'Etat impliqués (ARTP, ADIE, les directions et services informatiques des ministères), les opérateurs de télécommunications et les acteurs du secteur privé, à travailler ensemble pour asseoir, en permanence et dans la qualité, l'aménagement numérique optimal du territoire. Ce suivi a principalement pour but de vérifier le respect des obligations des cahiers des charges des opérateurs et la satisfaction des attentes des consommateurs, en termes de couverture et de disponibilité.

En conférence de presse jeudi 24 décembre, le Directeur général de l'Artp, Abdoul Ly souligne «l'Artp mène régulièrement des campagnes de mesures sur le terrain afin d'évaluer la couverture des territoires et le niveau de qualité des services de communications électroniques voix, Sms et Internet». En dépit des efforts consentis par les opérateurs pour le déploiement des réseaux, des problèmes de couverture et de qualité sont encore notés dans de nombreuses localités du pays, en témoignent les remontées faites par les autorités locales et les nombreuses plaintes reçues des consommateurs, constate M. Ly. Cette situation, conjuguée à la volonté des autorités, a emmené l'Artp à élaborer une nouvelle stratégie de gestion de la qualité et de la couverture des réseaux mobiles pour la période 2021 à 2023.

La stratégie est principalement orientée autour de quatre grands axes clairement identifiés, à savoir: le parachèvement du dispositif réglementaire et organisationnel de suivi de la qualité de service, la mise à niveau technique des dispositifs de contrôle de l'Artp, l'amélioration de la transparence du marché et la satisfaction des consommateurs et un suivi dynamique du déploiement des réseaux.

L'objectif du régulateur, à travers la mise en œuvre de cette stratégie, est de permettre aux consommateurs, quelles que soient leurs localisations géographiques, de bénéficier pleinement des services de communications électroniques avec une qualité conforme aux standards internationaux, ajoute le Dg de l'Artp.