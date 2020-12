Sénégal: L'autopont de Yoff enfin ouvert - Fin du calvaire des usagers

Ça roule enfin sur l'autopont de Yoff. Le ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et du Désenclavement, Mansour Faye, a officiellement réceptionné l'autopont de Yoff qui a été ouvert à la circulation. La cérémonie d'inauguration a eu lieu hier, mercredi 23 décembre, en présence du maître d'ouvrage, du réalisateur, des autorités et représentants de l'Ambassade de France au Sénégal.

La construction de l'autopont de Yoff, inauguré et ouvert à la circulation hier, mercredi 23 décembre 2020, rentre dans le programme de réalisation d'infrastructures pour améliorer la mobilité urbaine au niveau de Dakar, et à l'échelle nationale, parce que c'est un programme de construction de 18 ponts et autoponts au Sénégal, rappelle le ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et du Désenclavement, Mansour Faye. C'est un ensemble d'initiatives prises et réalisées par le président de la République, Macky Sall, à travers le Plan Sénégal émergent dans son volet infrastructure, ajoutera M. Faye. Selon lui, le ministère agit sur plusieurs axes pour améliorer la mobilité urbaine à Dakar, notamment l'aménagement du territoire avec Diamgnadio, le transport de masse avec le Bus rapid transit (BRT) qui sera livré en 2022 et le Train express régional (TER) en 2021.

A son avis, il y a une amélioration de la circulation à Dakar, avec l'ouverture de l'autopont de Cité Keur Gorgui et Saint-Lazard. Et celui de Yoff va mettra fin au calvaire des usagers. Dans son argumentaire, le ministre Mansour Faye a salué le transfert de technologie, car noteil, une bonne partie des ouvrages est réalisée au Sénégal, surtout en génie civil ; ce qui a permis le recrutement de plusieurs Sénégalais contribuant ainsi à l'amélioration de leurs conditions de vie.

La première conseillère à l'Ambassade de France s'est réjouie de l'achèvement des travaux en un temps record. Pour elle, ce projet a bénéficié de l'expertise et de la technologie innovante portée par l'entreprise Matière, qui travaille sur d'autres projets d'autoponts à Dakar et dans le reste du pays pour contribuer au désenclavement des territoires ruraux. Elle a affirmé que ce projet a bénéficié d'un soutien de la France, à travers une garantie export accordé par le ministère de l'Economie français et par BP France assurance export.

Et de poursuivre que l'amélioration de la vie quotidienne des Dakarois, à travers le renforcement de la mobilité urbaine, fait partie de la coopération entre le Sénégal et la France, en améliorant la circulation des personnes et en aménageant des espaces de sport et de détente.