Sénégal: Bon déroulement de la fête de noel, en contexte de Covid-19 - Macky Sall invite le gouvernement à accompagner le clergé catholique

La célébration de la fête de Noël, commémorant la nativité du «Seigneur Jésus Christ» par la communauté chrétienne, s'est invitée à la table du Conseil des ministres.

En effet, selon le communiqué qui a sanctionné cette réunion hebdomadaire du président de la République avec les membres du gouvernement tenue hier, mercredi 23 décembre 2020, au Palais de la République, le chef de l'Etat, Macky Sall, dès l'entame de sa communication, «a souhaité un Joyeux Noël à la communauté Chrétienne».

Poursuivant son propos, le président Macky Sall, selon toujours cette source, a, dans ce contexte marqué par la flambée des cas de contamination liée à la Convid-19, «demandé au Gouvernement, en parfaite concertation avec le Clergé catholique, de prendre toutes les mesures d'accompagnement et de soutien nécessaires, en vue du bon déroulement des célébrations de Noël sur l'ensemble du territoire national».

Toutefois, loin de s'en tenir là, le chef de l'Etat a également rappelé au Gouvernement et aux populations, l'impératif de réduire au strict minimum, les déplacements, réunions et rassemblements en faisant toujours observer la distanciation physique, le respect strict des gestes barrières et du port obligatoire du masque.

Par ailleurs, le président de la République, selon toujours le compte rendu de la réunion du Conseil des ministres signé par le ministre des Collectivités Territoriales du Développement et de l'Aménagement des territoires, porte-parole du Gouvernement, Oumar Gueye, a également encouragé les personnels de santé et demandé au ministre de la Santé et de l'Action sociale de veiller au renforcement permanent de leur protection et à leur motivation durant ce contexte de rebond de la pandémie de la Covid-19.

Sous ce rapport, le Chef de l'Etat a notamment insisté sur la nécessité de redoubler de vigilance au niveau de l'Aéroport International Blaise Diagne de Diass ainsi qu'au niveau de nos frontières.

Appel à une « régulation systématique des sites d'information »

Le président de la République, Macky Sall, a plaidé hier, mercredi, en Conseil des ministres pour une "régulation systématique des sites d'informations", au risque de "porter atteinte à la cohésion nationale, à l'image de l'Etat ainsi qu'à l'ordre public". "Sur le climat social, la gestion et le suivi des affaires intérieures, le chef de l'Etat a insisté sur la nécessité d'une régulation systématique des sites d'informations qui si on n'y prend garde risquent de porter fortement atteinte à la cohésion nationale, à l'image de l'Etat ainsi qu'à l'ordre public", rapporte le communiqué du Conseil des ministres. "Le Président de la République a, en conséquence, demandé au ministre de la Culture et de la Communication, en relation avec le CNRA (Conseil national de régulation de l'audiovisuel) de renforcer la sensibilisation des acteurs de la presse en ligne en vue de préserver nos valeurs culturelles, d'une part et de veiller au traitement professionnel de l'information d'autre part, conformément aux dispositions du Code de la Presse", informe le communiqué du Conseil des ministres