Sénégal: Non-respect des mesures barrières à la fête de noël et de fin d'année - La police brandit le bâton

Le Directeur des relations publiques de la Police nationale, le Commissaire Mohamed Guèye, a annoncé, lors d'une rencontre avec la presse hier, mercredi 23 décembre, que la Police nationale ne ménagera aucun effort pour faire respecter les mesures édictées par le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, Antoine Félix Abdoulaye Diome.

«Pour la fin d'année et les fêtes, nous, nous sommes tenus par l'arrêté du ministre de l'Intérieur. Le ministre de l'Intérieur est très clair sur l'interdiction de rassemblements. Il est très clair sur le port obligatoire de masque dans certains lieux. C'est fondamental. Les fonctionnaires de Police veilleront au respect strict de ces mesures, c'est-à-dire le port obligatoire de masque dans tous les lieux indiqués par l'arrêté. Parce que l'arrêté a visé des lieux. Donc, dans tous ces lieux, la Police va faire des investigations pour voir est-ce que ceux qui les fréquentent respectent le port du masque», a-t-il soutenu.

Aussi le Commissaire Guèye a-t-il prévenu que la Police veillera à ce que les plages ne soient pas fréquentées. «On a interdit la fréquentation des plages et les rassemblements. La Police veillera, également, au respect des mesures édictées par le ministre de l'Intérieur en vue d'éradiquer le coronavirus», a ajouté le patron du Bureau des relations publiques de la Police.

Pour rappel, à travers un arrêté daté du 10 décembre 2020, Antoine Félix Abdoulaye Diome, avait indiqué que «pour limiter la propagation du virus de la Covid-19, le port de masque est obligatoire dans les lieux publics et privés (les services de l'administration publique quel qu'en soit le mode de gestion, les services du secteur privé, les lieux de commerces et les moyens de transport public». Il a aussi rappelé que «tous types de rassemblements sur les plages, les terrains de sport, les salles de spectacle, les espaces publics, sont strictement interdits».

La pandémie de la Covid-19 a repris son envol quelque temps après qu'une baisse des cas avait été notée au Sénégal.

Pour une collaboration "saine et sincère" entre la police et les medias

Le nouveau chef du Bureau des Relations Publiques de la Police (BRP), le commissaire Mouhamed Guèye, installé dans ses fonctions le 29 août 2020, a sollicité mercredi, une collaboration "saine et sincère" entre la police et les médias, au profit des populations. "Pour pouvoir communiquer avec la population, nous sommes obligés d'avoir une collaboration saine et étroite avec la presse d'une manière générale. Et quand je parle de la presse, je veux faire allusion aux médias classiques, mais aussi à tous ceux qui sont aujourd'hui dans le monde de la communication digitale", a-t-il déclaré.

Le commissaire Mouhamed Guèye, précédemment adjoint au commissaire de police des Parcelles Assainies, une commune d'arrondissement de la proche banlieue dakaroise, s'est exprimé ainsi lors d'un petit déjeuner de presse organisé par le BRP à l'Ecole nationale de Police (ENP). "L'objectif de cette journée qui se veut ouverte et non protocolaire est de poser les jalons d'une entente étroite entre le BRP et le monde des médias", a fait savoir le commissaire Mouhamed Guèye. Selon lui, la police et les professionnels des médias sont des collaborateurs naturels dans la mesure où ils évoluent tous dans un monde, aujourd'hui, de communication. "Une nouvelle donne dans laquelle, la police ne devrait pas être en marge en vue de mieux communiquer avec les populations d'une manière générale".