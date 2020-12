Cote d'Ivoire: Reprise du dialogue politique - Le mouvement "Alternative-Ci" "félicite le sens de la responsabilité de l'opposition"

Dans une déclaration dont Fratmat.info a reçu copie, ce jeudi 24 décembre 2020, le mouvement L'Alternative-Ci" à salué la reprise du dialogue politique entre les acteurs politiques ivoiriens. Le mouvement présidé par Seth Kolo espére que des solutions seront trouvées. Et ce, pour que la Côte d'Ivoire continue sa marche vers le développement dans la paix et la cohésion sociale. Ci-dessous, la déclaration du mouvement "L'Alternative-Ci".

DÉCLARATION DE L'ALTERNATIVE-CI SUITE À LA REPRISE DU DIALOGUE POLITIQUE

À la suite de l'appel du président du Mouvement L'ALTERNATIVE-CI, monsieur Seth KOKO félicitant le président de la République et demandant à l'opposition de reconnaître sa légitimité et sa légalité en vue de favoriser la reprise du dialogue politique, le Mouvement L'ALTERNATIVE-CI a noté la présence de l'ensemble de l'opposition significative et de la société civile, à la Primature le 21 décembre 2020, à l'occasion de la reprise du dialogue politique.

Le Mouvement L'ALTERNATIVE-CI salue cet esprit et estime que cela va dans le sens de l'appel qu'il a lancé. Il félicite le sens de la Responsabilité de l'opposition, et l'encourage à poursuivre dans ce sens, tout en espérant que ce cadre trouvera des solutions pouvant aboutir à la paix, à la réconciliation, à la cohésion sociale et au pardon.

L'ALTERNATIVE-CI félicite le chef de l'État, salue et encourage le gouvernement pour la reprise du processus et renouvelle sa disponibilité à jouer sa partition dans le processus.

Fait à Abidjan, le 24 décembre 2020

Seth Koko

Président du Mouvement L'ALTERNATIVE-CI

Ex-candidat déclaré à la présidentielle d'octobre 2020

Ex-représentant diplomatique de la coalition de l'opposition ivoirienne

www.lalternativeci.org/