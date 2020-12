Egypte: Le PM inspecte le complexe des tribunaux de "Abdîn" après sa restauration

Le Premier ministre Moustafa Madbouli a inspecté jeudi 24 décembre 2020, le complexe des Tribunaux de Abdin, au centre ville après sa restauration, en présence des ministres de la Justice et des Affaires parlementaires respectivement Omar Marawan et Alaa el Din Fouad, du gouverneur du Caire et des responsables du ministère de la justice.

La visite du chef du gouvernement est historique, vu qu'elle est la première à être effectuée au complexe situé dans le Caire khédivial, a déclaré M. Marawan.

Des travaux ont été faits pour améliorer l'efficacité du complexe, pour la première fois depuis sa construction durant les années 30, et ce dans le cadre du plan global du ministère, portant sur le développement des cours et tribunaux de par la République en vue d'assurer le climat adéquat aux juges et aux plaidoyers, a ajouté le ministre, soulignant avoir tenu au type architectural unique du complexe en procédant à sa restauration.

M. Madbouli, s'est informé du véhicule mobile du registre foncier, qui preste les services aux usagers, dans les zones de haute densité.

Il a salué le haut niveau des travaux exécutés, précisant que les directives faites par le Président de la République Abdel Fattah Al-Sissi, de développer le Caire historique en général.