Maroc: A l'ombre de la pandémie, Agadir poursuit son essor de développement

Agadir — Malgré ces temps difficiles liés à la Covid-19, la ville d'Agadir poursuit sa dynamique de développement et la mise en œuvre des projets de grande envergure lancés en février dernier par SM le Roi Mohammed VI, dans le cadre du Programme de développement urbain de la capitale de Souss (2020-2024).

Mobilisant des investissements de l'ordre de 5,99 milliards de dirhams (MMDH), ce programme ambitieux se veut un projet structurant qui amorce une nouvelle étape dans la promotion du rôle et de la place de la ville en tant que pôle économique intégré et locomotive de développement de toute la région de Souss-Massa.

En effet, la pandémie n'a en aucun moment empêché l'avancement de ce chantier royal et des réunions régulières étaient tenues à distance tout au long des mois du confinement. L'objectif principal étant de suivre et faire le point sur l'état d'avancement des études relatives à un nombre de projets relevant de ce programme, apurer l'assiette foncière nécessaire et s'enquérir des progrès sur le terrain des chantiers en cours de réalisation.

Ainsi, les travaux d'aménagement des principales avenues d'Agadir vont bon train alors que la construction est en cours de la Grande Mosquée de Hay Essalam (45,5MDH), un édifice religieux d'une superficie globale de 11.000 m2 et qui peut accueillir 3.500 fidèles.

De même, quelque 50 terrains de proximité sont en cours de réalisation. La mise en place de ces infrastructures sportives équipées en gazon synthétique, d'un éclairage solaire et entourées d'une clôture, vise à rapprocher la pratique du sport de la population, notamment la catégorie des jeunes.

La première tranche de ces terrains a été lancée au niveau des quartiers "d'Anza", de "Hassania" et du "Haut Anza".

Parmi les autres projets structurants et stratégiques, il y a la réalisation de la Voie de Contournement Nord-Est du Grand Agadir 2×2 voies qui nécessite une enveloppe financière de 770MDH mobilisée par plusieurs partenaires.

La première tranche de la voie de contournement Nord-Est d'une longueur de près de 25 km et reliant l'aéroport d'Agadir Al-Massira au port commercial de la ville, permettra d'améliorer le niveau de la sécurité routière en maîtrisant la circulation d'échanges périurbains sur un itinéraire adapté et réduira les nuisances générées par le trafic de transit, en lui donnant la possibilité d'éviter la traversée des zones urbaines.

Même constat pour les autres projets dont le Grand Théâtre d'Agadir, le parc "Inbiaate", qui s'étend sur une superficie d'environ 26 hectares, le complexe culturel et gastronomique, la Maison des Arts et le musée "Timitar" du patrimoine amazigh.

Pour assurer le plein succès du Programme de développement urbain de la ville d'Agadir et son exécution dans les délais impartis, deux sociétés de développement local "Agadir Souss Massa Aménagement" et "Grand Agadir de transport et de mobilité urbaine" superviseront la réalisation des différents projets programmés.

Amorçant une nouvelle étape dans le processus de développement économique et social d'Agadir, ce programme ambitionne l'amélioration des indices de développement humain, la promotion des conditions de vie des populations, notamment des habitants des quartiers sous-équipés, le renforcement des infrastructures de base et la consolidation du réseau routier de la ville pour une mobilité meilleure.