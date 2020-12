Maroc: L'Association d'amitié maroco-australienne tient sa réunion annuelle

Rabat — L'Association d'amitié maroco-australienne (MAFA) a tenu, mercredi, son Assemblée générale annuelle à laquelle ont pris part tous les membres du Conseil d'administration.

Présidée par l'ambassadeur de Sa Majesté le Roi en Australie, M. Karim Medrek, cette rencontre annuelle a été l'occasion de faire le point sur le rôle joué par l'Association dans le renforcement des relations entre le Royaume et l'Australie et les perspectives pour l'année à venir, notamment, l'adoption du plan d'action 2021, ainsi que l'examen des propositions pour conforter "MAFA" à l'avenir en tant que plate-forme d'interaction et d'échanges, en vue de consolider les relations entre les composantes des sociétés marocaine et australienne.

Le président d'honneur de l'Association "MAFA", M. Medrek a mis en évidence l'évolution continue des relations entre le Maroc et l'Australie dans divers domaines, donnant par ailleurs, un aperçu des initiatives en cours pour l'accompagnement de la dynamique positive des relations entre Rabat et Canberra.

Il a en outre rappelé que les relations entre le Maroc et l'Australie sont porteuses d'un large éventail d'opportunités pour les deux pays, relevant, dans ce sens, que l'amélioration de la connaissance mutuelle est le meilleur moyen de libérer le potentiel de ses relations au profit des deux peuples, liés par des intérêts communs dans plusieurs secteurs.

Le diplomate marocain a tenu à souligner, à cette occasion, l'importance des organisations non-étatiques dans le rapprochement entre les sociétés marocaine et australienne, étant donné leurs contributions positives à l'établissement de liens directs entre les citoyens des deux Etats, ajoutant que la présence de compétences de haut niveau au sein de cette Association donnera, sûrement, une valeur ajoutée à son travail et à son fonctionnement.

De son côté, le président de l'Association "MAFA", M. Alex Radojev a salué la mise en place de cette plateforme "inspirante" pour renforcer les liens de coopération entre le Maroc et l'Australie, en leur donnant un nouvel élan au-delà de la sphère officielle.

Il a, à cet égard, souligné qu'il n'épargnera aucun effort, aux côtés des autres membres du Conseil d'administration, pour proposer des idées innovantes et mettre en œuvre des actions concrètes pour accompagner la croissance spectaculaire de l'interaction entre le Maroc et l'Australie dans un certain nombre de domaines.

Selon M. Radojev, le Maroc est essentiellement connu par le public australien comme une destination touristique par excellence. Néanmoins, les réalisations importantes du Royaume dans le domaine du développement économique, des énergies renouvelables et son positionnement comme un partenaire commercial de premier plan dans la Méditerranée et en Afrique, devraient susciter un plus grand intérêt de la part des opérateurs économiques australiens.

De même, le succès du Maroc dans la gestion de la pandémie du Covid-19, sous la conduite éclairée de SM le Roi Mohammed VI, ainsi que le partage de cette expérience et le soutien apporté par le Royaume à ses frères africains, sont une illustration de la place et du rôle moteur du Maroc dans la région.

L'Association, envisage, ainsi, l'organisation de plusieurs événements à caractère politique, économique et culturel, en 2021, ayant pour but de mieux faire connaître les opportunités qu'offre le Maroc, dans les domaines précités. Elle coordonnera, également, la participation de l'association et de ses membres à d'importants salons et expositions à caractère économique et culturel, à cette même fin.

Créée en 2019, la MAFA regroupe un nombre important d'acteurs politiques et d'opérateurs économiques, ainsi que des représentants du monde de la culture et de la recherche académique et se consacre à la promotion des échanges sociaux et culturels entre le Royaume du Maroc et le Commonwealth d'Australie. Elle aspire également à créer des opportunités d'activités sociales, culturelles, éducatives, commerciales et caritatives, en continuant à contribuer aux relations fortes entre les deux pays, renforcées au niveau officiel à travers de nombreuses actions tout au long des dernières années.