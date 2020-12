Maroc: La signature par le Maroc de conventions avec Israël profitera à la région du Moyen-Orient, en particulier la Palestine (chercheur)

Rabat — La signature par le Maroc de conventions de partenariat dans divers domaines avec Israël profitera à la région du Moyen-Orient, en particulier la Palestine, a affirmé le professeur des sciences politiques à la faculté des sciences juridiques et sociales-Souissi à Rabat, Abdelaziz Karaki.

"La signature de cet accord ne profitera pas seulement au Maroc, mais aussi à la région du Moyen-Orient, en particulier la Palestine", a expliqué le chercheur dans une déclaration à la MAP, concernant la visite, mardi à Rabat, de la délégation américano-israélienne de haut niveau, ajoutant que "le Royaume n'avait jamais auparavant exploité la cause palestinienne quelles qu'en soient les fins, étant donné qu'il était toujours aux côtés des palestiniens", une réalité illustrée, selon lui, par la présidence de SM le Roi Mohammed VI du Comité Al Qods-Acharif.

M. Karaki a, dans ce sens, estimé que le Maroc, à travers la signature d'une convention avec l'État d'Israël, servira davantage la cause palestinienne, dans la mesure où il œuvrera en faveur de la solution à deux États, en tant que moyen le plus approprié pour tous, notant que "ce consensus permettra au Moyen-Orient d'entrer dans une nouvelle ère, loin des guerres et de la violence et aux peuples palestinien et israélien de vivre côte à côte dans le cadre de deux États reconnus à l'échelle internationale".

Le Maroc, gouvernement, peuple et Roi, a servi la cause palestinienne, a-t-il souligné, notant que la signature de ces conventions aura, également des impacts positifs sur les provinces du Sud, la région du grand Maghreb et les pays de l'Afrique subsaharienne, a-t-il poursuivi.

L'académicien a, par ailleurs, relevé qu'il faut mettre la visite de la délégation américano-israélienne dans son contexte, non seulement économique, mais aussi humain, vu que plusieurs Marocains juifs vivent en Israël.

Après avoir fait observer que les Marocains juifs installés en Israël ont toujours la nationalité marocaine, il a estimé qu'ils ont le droit de revenir au Royaume sans devoir passer par des pays européens.