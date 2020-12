Ile Maurice: Ces Mauriciens qui font la fête à leurs amis à quatre pattes

Un animal de compagnie, c'est comme un membre de la famille. Pas question de le mettre de côté pendant les fêtes. C'est avec cet état d'esprit que certains Mauriciens font de la place sous leur sapin pour leurs amies les bêtes.

Kalaivani Teeluck est une maman poule qui chouchoute ses deux toutous, Dexter et Mani, et sa chatte, Mimi. «Dexter a sept ans. Mani, un chien que mon frère a sauvé de la rue, est avec nous depuis cinq ans. Notre petite dernière c'est Mimi, notre chatte, adoptée en septembre», explique la jeune femme. Si, pour les anniversaires - ils les fêtent aussi - c'est qu'une gourmandise de plus, pour la Noël, les trois petits loups sont bien plus gâtés.

«Ils ont chacun de petits cadeaux, comme des choses qui leur seront utiles. Collier, jouets, gamelles entre autres. Par exemple cette année, comme Mimi est la petite dernière, mon époux et moi sommes en train de fabriquer un arbre à chat pour elle.» D'autres, comme Dahlia, seront costumés. Cette chienne, d'origine française, qui habite avec sa maîtresse, Arancia Bonnabel, une Mauricienne établie en France depuis deux ans, a droit à un déguisement cette année.

Si elle ne se dandine pas avec les cornes des rennes du père Noël, elle parade avec ses vêtements. Ce qui fait qu'Arancia, même à des milliers de kilomètres de sa famille, ressent la joie de Noël avec son «bébé».

«Le matin de Noël, comme à l'accoutumée, je vais lui faire ouvrir son cadeau avec ses griffes, comme un enfant. Elle adore. Pour le déjeuner, elle mangera en même temps que nous avec sa petite gamelle décorée.»

Tant de gâteries que Jessica Meunier, Mauricienne qui vit à Abu Dhabi, dit aussi donner à ses quatre chats : Maman, Roxy, Stacy et Rebel. Pas question de ne pas les chérir encore plus que d'habitude en ce jour spécial, où l'on partage la joie, le bonheur et la générosité. «Pour la Noël, elles vont recevoir de nouvelles gamelles, un jouet et Roxy, Stacy et Rebel auront aussi des colliers à leur nom. Tous leurs cadeaux sont sous le sapin.»