Ile Maurice: SME Mauritius - L'entrepreneuriat, réponse au chômage

L'entrepreneuriat repose sur la créativité. Cela a été démontré par un défilé, organisé par SME Mauritius, vendredi dernier. Cet événement a permis de mettre en avant les connaissances acquises dans les cours dispensés et les talents des participants. Notamment dans la décoration pour des événements, la couture, l'esthétique, le crochet, la bijouterie et la fabrication de produits en cuir.

Pour le défilé sur le thème des 3 R (réduire, réutiliser, recycler), les participants ont confectionné des vêtements avec des tissus déjà utilisés, comme sari, jean, entre autres. Pour leur donner une nouvelle vie, des tissus qui allaient se retrouver en déchetterie ont été transformés en de nouveaux habits tendance et à la mode. Quant aux accessoires, à l'instar des sacs à main, ils ont été conceptualisés par ceux formés en fabrication de produits en cuir. Et les mannequins étaient maquillés et la salle décorée par les stagiaires formés en soins esthétiques et en décoration.

Avec les changements qui s'imposent pour une «new normal», pour renforcer la résilience des entrepreneurs et bâtir de nouvelles fondations et une nouvelle génération d'entrepreneurs, SME Mauritius projette d'offrir plus de formations l'an prochain. Cette année, plus de 1 700 personnes ont été formées dans les quatre branches de SME Mauritius. Comme le démontre ce défilé, ces formations offrent des opportunités pour développer des entreprises. Les connaissances acquises peuvent être converties en business. Ravin Rampersad, CEO de SME Mauritius, encourage les gens à suivre les cours offerts. Car l'entrepreneuriat est la solution pour répondre à plusieurs défis auxquels le monde fait face, tels que le chômage, le changement climatique et l'insécurité alimentaire.

Avec les séquelles du Covid-19 et l'économie sévèrement impactée, le ministre Sunil Bholah note que les dirigeants du monde sont en train d'appeler leur population à se tourner vers l'entrepreneuriat, considéré comme un moteur qui va mener leur pays vers la prospérité. Selon lui, il faut juste de la volonté pour faire un premier pas. «SME Registration Unit et SME Mauritius vont vous guider. Vous allez pouvoir bénéficier de plusieurs plans d'aide mis en place. Et après l'enregistrement comme PME, il est possible de faire des demandes pour des emprunts à des taux préférentiels auprès des institutions bancaires», a-t-il souligné lors de ce défilé pour encourager l'entrepreneuriat.