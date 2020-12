Sénégal: Saint-Louis / Objet d'attaques pour «collusion» avec le maire Mansour Faye - «Diapalé Ndaw yi» parle d'initiative citoyenne et fixe ses objectifs

La polémique soulevée récemment par certains habitants de la ville tricentenaire, dans la foulée du lancement du GIE « Diapalé Ndaw yi » par le maire Amadou Mansour Faye met mal à l'aise les responsables dudit GIE. Ils sont en effet nombreux parmi les habitants de la ville tricentenaire à y soupçonner des relents politiques. M

ais les responsables de la structure se veulent clairs là-dessus. Ils expliquent que l'initiative est purement citoyenne. Elle est portée par des citoyens saint-louisens de tout bord et sans coloration politique qui se sont engagés à venir en appui et en accompagnement à la jeunesse. C'est une initiative de solidarité économique qui vise à lutter contre le chômage des jeunes et la problématique de l'émigration irrégulière. (Article réédité en raison d'un saut de ligne qui dénaturait le propos de l'auteur).

Après avoir exprimé leur reconnaissance à l'endroit du Maire de la commune de Saint-Louis, Mansour Faye pour la confiance placée en sa personne pour présider ce GIE "Diapalé Ndaw yi", Babacar Gaye, son Président, a tenu à rappeler que c'est une initiative citoyenne de filles et de fils de Saint-Louis.

"Nous avons constaté le problème d'emplois des jeunes mais aussi leur départ vers l'Europe à travers des voyages clandestins. C'est ainsi que ces citoyennes et des citoyens saint-louisiens se sont réunis pour mettre en place une structure qui va accompagner et financer les jeunes, toutes obédiences confondues. Ce GIE n'a ni race, ni couleur de peau ni origine. Donc, ses fonds sont destinés à toute la jeunesse du département de Saint-Louis", a soutenu Babacar Gaye, Président dudit GIE qui a regretté également certaines velléités notées autour de cette initiative qu'il juge noble.

"S'il y a des voix qui se sont levées contre cette initiative, ces personnes-là sont de mauvaise foi", a-t-il martelé.

En effet, selon le GIE en question, le premier cycle des projets des jeunes qui seront accompagnés bénéficieront de financements aux conditions allégées, notamment le nombre de bénéficiaires qui se situera entre 150 et 300 projets de jeunes. Ce nombre peut augmenter en fonction des ressources mobilisées. Mais aussi le montant des financements maximum accordé par projet est de 500 000 FCFA. Des exceptions peuvent être envisagées sur décision dûment motivé du Comité de gestion ; un différé minimum de 1 mois accordé ; avec un taux d'intérêt de 0%.

Les premiers bénéficiaires de ce cycle pourront prétendre à un financement de renforcement durant le second cycle. Quand la première cohorte de projets financés suivant les critères du premier cycle passe au second cycle, relèvent toujours les membres du GIE "Diapalé Ndaw yi", de nouveaux projets seront sélectionnés pour faire leur entrée au premier cycle. Quant au second cycle, celuici ne concerne que les projets ayant complétement été soldés durant le premier cycle et qui nécessitent un renforcement.

Le seul critère qui va évoluer fondamentalement porte sur l'épargne obligatoire constituée au premier cycle qui sera transformée en apport de garantie pour le second financement et une nouvelle épargne obligatoire est constituée à hauteur de 4% du financement.