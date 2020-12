Sénégal: Ligue 1 - Boulaye Dia puissance 10, Moussa Konaté voit double

Boulaye Dia a atteint mercredi la barre des dix buts lors du déplacement de Reims sur la pelouse des Girondins de Bordeaux de son partenaire chez les Lions Youssouf Sabaly.

L'attaquant international sénégalais a lancé la grande offensive des Champenois en s'ouvrant le chemin des buts à la 17e minute au bout d'un contre rondement mené. A l'affût, le deuxième artilleur du championnat reprend de près et offre le break à ses coéquipiers. L'attaquant sénégalais marque son 10e but de la saison en Ligue 1 et se lance idéalement dans la course de meilleur buteur de cette saison 2021-2021. L'attaque sénégalaise est en verve durant cette journée, puisque Moussa Konaté, son compère dans l'attaque sénégalaise s'est illustré lors de cette journée.

L'attaquant sénégalais de Dijon s'est offert un doublé lors du déplacement de son équipe sur la pelouse de Nimes ( 1-3). L'attaquant des Lions a ouvert la marque suite à une action menée depuis le côté gauche. Suite à un bon centre, Moussa Konaté reprend la balle au premier poteau, Reynet ne peut que dévier sur sa barre et cela va au fond. L'attaquant des Lions signe le doublé et clôture la marque par un 3e but dans le temps additionnel.