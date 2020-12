Sénégal: Covid-19 - Un rebond, plusieurs sons de cloche !

L'épidémie de Covid-19 s'accompagne de son lot d'opinions divergentes au Sénégal. Des contradictions se succèdent les unes des autres de la part des sources officielles et officieuses sur la situation actuelle de l'épidémie dans notre pays. Une divergence qui a fini de susciter des interrogations et des questionnements chez les populations.

A qui prêter l'oreille finalement ? Cette question mérite d'être posée en ce qui concerne le rebond de la Covid-19 au Sénégal. Et pour cause, depuis la résurgence de l'épidémie, des sources officielles et officieuses se contredisent. Ce qui a fini par faire naitre un imbroglio total chez les populations. En effet, au sortir de la réunion d'évaluation dans la riposte contre la Covid-19 du Comité national de gestion des épidémies (Cnge) le lundi 21 décembre dernier, le ministre de la Santé et de l'Action Sociale, Abdoulaye Diouf Sarr avait annoncé que « la seconde vague de Covid-19 est beaucoup plus virulente » même s'il rassurait que toutes les dispositions sont prises.

Puis, c'est le Chef du Service des Maladies Infectieuses de Fann, Pr Moussa Seydi, qui bat en brèche la théorie du ministre de la Santé et de l'Action Sociale. « Il n'est pas prouvé que le virus qui circule est plus virulent », a-t-il déclaré dans le journal « Le Quotidien » d'hier. En outre, la sortie du spécialiste en santé publique, par ailleurs ex-coordonnateur du Programme national de lutte contre le paludisme vient renforcer les dissensions apparues dans le cadre de la hausse des cas de coronavirus dans le pays.

Dr Moussa Thior prend le contrepied de tous ceux qui prônent une thèse de seconde vague de Covid-19. « On n'a pas eu de première ou de seconde vague, mais une recrudescence des cas. On a une épidémie de faible intensité qui évolue en plateau », a a-t-il expliqué dans une chaine de télévision.

Poursuivant son propos, il soutient : « Vous n'avez jamais entendu parler de 1ère, de 2ème vague de paludisme au Sénégal. Nous avons des périodes où on a une recrudescence des cas de paludisme en période hivernale et des fois une baisse exponentielle. Et avec le coronavirus, on en est à ce cas présentement et on pourrait y rester aussi longtemps ».

Dr Moussa Thior va même plus loin. En cette période où on parle de nouvelle souche de Covid-19, il pense que « l'épidémie n'est pas aussi virulente » et « qu'il faut arrêter de faire peur aux gens ». Pour autant, depuis le regain de contaminations de coronavirus au mois de novembre, on note des discordances dans la communication gouvernementale.

D'abord, l'entrée en matière du ministre de la Santé et de l'Action Sociale lors de la toute première édition du « Gouvernement face à la presse », le 24 novembre dernier qui avait annoncé qu'une seconde vague de Covid-19 n'est pas envisagée. « Les recherches que nous avons reçues et qui sont à notre niveau, ne nous prédisent pas qu'il y aura une seconde vague. Mais nous travaillons dans ce qu'on appelle l'hypothèse pessimiste. Quand on gère une pandémie, il ne faut jamais être optimiste », avait dit Abdoulaye Diouf Sarr.

Toutefois, deux jours suite à cette sortie, c'est le Président de la République qui a redouté une seconde vague de coronavirus en disant qu'elle serait « insupportable pour l'économie du pays ». Il avait d'ailleurs averti en déclarant que « la bataille n'est pas du tout gagnée » et en appelant les Sénégalais à plus de vigilance. Mieux, à l'occasion de la deuxième conférence de presse du gouvernement jeudi 10 décembre dernier, Abdoulaye Diouf Sarr revient confirmer la seconde vague de Covid-19. « Il faut se rendre à l'évidence et constater qu'il y a une deuxième vague parce qu'à la 45e semaine, de la gestion de la pandémie, nous avons vu effectivement un phénomène exceptionnel qui s'est produit.

Cette courbe qu'on avait sur un plancher, a un tout petit peu frémi. Nous avons vu qu'il y a eu un décollage là où on avait des cas dans la fourchette 15, 20 cas, on a vu les cas décoller vers 40 puis 45 et vers 70. Cela veut dire, qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer », avait-il expliqué. Les nombreux sons de cloche autour du rebond de la Covid-19 risquent de compromettre la réponse à la pandémie face à une certaine frange de la population qui ne semble pas la prendre au sérieux.