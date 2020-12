Sénégal: Saly-Portudal / Forum sur l'émigration clandestine - Témoignages et recommandations au menu des débats

Le forum sur l'émigration clandestine, tenu hier, mercredi, à Saly-Portudal, dans le cadre de la 21ième Assemblée plénière du Haut-Conseil du Dialogue Social (HCDS) a été riche en témoignages et recommandations. Les jeunes des centrales syndicales, au nombre de quarante, ont participé au débat. Des sociologues, des experts de l'Organisation internationale pour les migrations (OIM) et des agents des ministères concernés par la Formation et l'Emploi des jeunes ont eu à passer en revue les multiples causes de l'émigration clandestine. Des migrants de retour ont eu à faire part de leur expérience. Certains sont organisés pour préparer le retour des migrants.

Tout a été dit au cours du forum. Le sous-emploi, le travail décent, la faible rémunération des prestations, le chômage, en plus des considérations d'ordre sociologique épinglant les sans-revenus comme des moins que rien dans les foyers, des considérations du type à galvaniser les jeunes à prendre des risques, allant jusqu'à mettre leur vie en péril, sont évoqués. Pour Madame Innocence Ntap Ndiaye, la présidente du HCDS, les conclusions du forum, formulées, vont atterrir sur la table du chef de l'Etat. A l'en croire, la rencontre de Saly Portudal (Mbour) est importante à plus d'un titre car étant un point de départ des émigrés clandestins. Elle a eu une pensée pieuse pour les morts en mer, victimes de cette tragédie. Selon elle, les jeunes syndicalistes vont servir de relais et diffuser les informations. Elle a lancé un appel aux jeunes à croire en eux-mêmes, à s'armer de courage et leurs capacités.

La présidente du HCDS a loué les structures de l'Etat présentes lors du forum et ayant participé à proposer des solutions et à expliquer leurs missions dans la formation des jeunes et à la définition des axes de leur employabilité. Concernant le manque de considération évoquée par certains jeunes, Madame Ndiaye demande aux gens de ne pas réagir dans l'émotionnel et de réfléchir pour trouver des solutions. Par conséquent, la rencontre de Saly s'inscrit dans cette dynamique, selon elle. Le nombre de pirogues, celui des morts relayés au quotidien à travers la toile, le carrefour des communications permettant la diffusion de l'info en temps réel fait place à la recherche de solutions à présenter.

Sur la réaction des acteurs culturels frustrés des mesures leur empêchant d'exercer leurs métiers et comptant dérouler un plan d'actions, elle a reconnu l'importance des fêtes pour eux. Seulement, a-t-elle relevé, la deuxième vague de la Covid-19 est une menace sérieuse. Elle compte les rencontrer, dans l'exercice de sa mission, en tant que présidente du HCDS. Ndèye Fatou Coly, une migrante revenue au Sénégal a témoigné sur des tentatives infructueuses au Maroc. Elle a fait part de ses six (6) tentatives ratées, à partir du Maroc, pour rejoindre l'Espagne, en plus de la mort d'une de ses copines qui l'ont finalement motivé à revenir au bercail, grâce au concours de l'Organisation internationale pour les migrations (OIM).

Après une collecte du ticket d'avion l'ayant mené au Maroc, elle a trimé pour trouver la somme d'un million cinq cent mille francs Cfa, le prix d'une traversée de la Méditerranée qu'elle ne réussira jamais. Ndèye Fatou Coly vit désormais à Ngaparou et invite les jeunes à se faire une raison de travailler et de rester au Sénégal. Pour elle, le Bon Dieu est avec tout le monde et que les jeunes doivent s'armer de patience, sur le chemin de la réussite. Des organisations sont créées à Mbour pour préparer le retour des migrants.