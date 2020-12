Sénégal/Cote d'Ivoire: Match aller préliminaires Coupe CAF / Jaraaf-San Pedro (0-1) - Les «vert et blanc » surpris à domicile

L'équipe du Jaraaf a perdu la première manche du duel qui l'opposait ce mercredi, au stade Lat Dior de Thiès, à San Pedro de la Côte d'Ivoire dans le cadre du deuxième tour des préliminaires de la Coupe CAF. Les « Vert et Blanc » se sont inclinés sur la marque de 1 à 0.

Contrairement au tour précédent, le Jaraaf n'a pas pris par le bon bout le premier duel qui l'opposait hier, mercredi, à l'équipe ivoirienne de San Pedro pour le compte du deuxième tour des préliminaires de la Coupe Caf. Malgré les bonnes intentions affichées d'entrée de jeu, les «Vert et Blanc » n'ont pas réussi à faire plier les visiteurs.

S'ils ont l'initiative du jeu et la possession, la bande à Assane Mbodj peinera pour avoir une bonne animation offensive qui leur permettra de trouver la faille dans la défense de San Pedro bien regroupée. Le rapide changement opéré par le coach Malick Daff avec la rentrée de Mamadou Diallo à la place de Alioune Tendeng n'apportera pas la fluidité du jeu. En perdant les duels du milieu de terrain, le Jaraaf va s'exposer aux contre-attaques.

L'une d'elle lancée à la 41e mn sera fatale. A la suite d'une fulgurante accélération sur le flanc droit lancée depuis le milieu de terrain suite à une belle combinaison, Laurent Zambi entre dans la surface et sert un centre en retrait qui traverse la défense. A la réception, Cheikh Soumahoro n'hésite pas et ajuste son tir qui bat le portier Pape Seydou Ndiaye jusque-là intraitable. A la reprise, les hommes de Malick Daff tentent d'égaliser en multipliant les assauts. Les occasions qu'ils se procurent et la succession de corners consécutifs, ne donneront rien.

Les Ivoiriens résistent et s'offrent en même temps quelques actions dangereuses dans le camp des Sénégalais. San Pédro maintient le score et s'impose sur la plus petite des marques ( 0-1). En manque de compétition, le Jaraaf comme hier, le Teungueth Fc disposent d'une quinzaine de jouer pour affûter leurs armes pour valider la qualification pour la phase de poules qui fuit depuis 2004 les clubs sénégalais. Pour le match retour, le Jaraaf se rendra le 6 Janvier prochain en Côte d'Ivoire.