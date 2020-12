Maroc: Le Rapprochement entre le Maroc et Israël consolide la paix et la stabilité régionale (journal nord-macédonien)

Skopje — Le rapprochement entre le Maroc et Israël consolide la paix et la stabilité régionale et il est porteur d'opportunités de développement, a souligné le journal nord-macédonien "MKD".

Le journal relève que l'élargissement des mécanismes de coopération entre le Maroc, les États-Unis et Israël annoncé lors de la visite d'une délégation américano-israélienne de haut niveau au Maroc, permettra de réaliser un saut qualitatif au service du développement dans l'ensemble de la région et va assurer les fondements pour parvenir à la paix et à la stabilité régionale.

La publication note que la diplomatie marocaine, sous le leadership de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, a fait preuve d'un grand sens de sagesse et de perspicacité concernant la situation régionale et internationale, relevant que l'un des succès éclatants engrangés par le Maroc est la reconnaissance officielle des Etats-Unis de la pleine souveraineté du Maroc sur le Sahara, une décision qui va attirer des investissements qui bénéficieront au continent africain et assurer la stabilité et la sécurité de l'ensemble de la région.

Le rétablissement des relations entre le Maroc et Israël sera bénéfique pour des questions clés au Moyen-Orient et favorisera la coopération économique bilatérale et multilatérale, indique le journal, soulignant que le développement des relations bilatérales est "une étape prometteuse au service de la paix au Moyen-Orient".

Dans ce contexte, le journal a mis l'accent sur la position constante, cohérente et inchangée du Maroc au sujet de la question palestinienne, qui soutient la solution à deux États et que les négociations entre les parties palestinienne et israélienne sont la seule voie pour parvenir à une solution définitive, durable et globale à ce conflit, soulignant l'engagement du Maroc à continuer à porter haut et fort la cause palestinienne.