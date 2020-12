Sahara Occidental: Les Marocains de France ont réagi "très favorablement" et de "manière spontanée" à la décision américaine (diplomate)

Bruxelles — Les membres de la communauté marocaine de France ont réagi "très favorablement" et de "manière spontanée" à la décision américaine de reconnaître la pleine souveraineté du Royaume sur son Sahara, a affirmé la Consule Générale du Maroc à Orly, Nada Bakkali Hassani.

"Comme à l'accoutumée, la communauté marocaine a réagi très favorablement et de manière spontanée", à "cette décision historique", a souligné Mme Bakkali dans une interview à la chaîne "Maghreb TV" basée à Bruxelles, notant que cet accueil favorable s'est manifesté notamment à travers des rassemblements citoyens qui font la "fierté du Maroc".

Aux côtés de ces manifestations, la mobilisation des Marocains de France, suite à la décision américaine, s'est poursuivie sur les réseaux sociaux, a indiqué la diplomate, rappelant que déjà avant l'annonce du président Donald Trump, la communauté marocaine installée dans l'hexagone et de par le monde était au rendez-vous et a exprimé son soutien total à l'intervention du Royaume pour assurer la libre circulation à El Guerguarat.

Lorsqu'il s'agit de la défense de la première cause nationale, la diaspora marocaine est toujours au rendez-vous, s'est félicitée la diplomate marocaine qui a tenu à saluer la mobilisation constante de la communauté marocaine notamment celle établie en France.

Cette mobilisation reflète l'attachement indéfectible de cette communauté à sa marocanité et sa mère-patrie, a affirmé Mme Bakkali, faisant observer que la communauté juive d'origine marocaine n'était pas en reste de cet élan de solidarité avec la terre de ses ancêtres.

Cette communauté, qui tient à être présente et représentée dans toutes les manifestations et événements concernant le Maroc en France, a salué hautement la décision américaine ainsi que les démarches entreprises par SM le Roi Mohammed VI ayant abouti au rétablissement des relations avec l'Etat d'Israël, a-t-elle ajouté.

Le Maroc se distingue dans le monde par la présence en Israël d'une forte communauté très attachée au Royaume, a-t-elle rappelé, ajoutant que la reprise des relations entre les deux pays et la mise en place de dessertes aériennes directes permettront de faciliter le déplacement des membres de cette communauté pour renouer le contact avec le Maroc et leurs familles qui y sont toujours installées.

La Consule du Maroc à Orly a tenu, par ailleurs, à revenir sur les quelques voix dissonantes, "heureusement très rares", qui face à chaque succès engrangé par le Maroc et sa diplomatie, notamment lorsqu'il s'agit de la première cause de tous les Marocains, cherchent à dénigrer ces réalisations et à semer le doute, afin de servir des intérêts personnels.

Il s'agit, selon elle, d'une poignée de personnes, "connues de tous, au passé douteux, qui ont perdu toute crédibilité et qui sont financées par les ennemis du Maroc". "Ces individus trouvent refuge dans les réseaux sociaux pour cracher leur venin contre le Maroc et véhiculer des informations mensongères et des faits montés de toutes pièces qui n'existent que dans leur imaginaire", a-t-elle affirmé. Mais ils trouvent toujours face à eux des Marocains libres qui ne sont pas dupes et qui démontent leur stratagème preuves à l'appui.

Elle a à cet égard tenu à saluer la mobilisation constante et spontanée de la communauté marocaine à tous les niveaux et son rôle dans la défense des intérêts de la mère-patrie en France et ailleurs face aux provocations et plans des ennemis du Royaume.