Maroc: Début d'une nouvelle étape décisive dans les relations internationales du Maroc (universitaire)

Béni Mellal — La visite au Maroc d'une délégation israélienne et la signature d'un certain nombre de conventions avec ce pays marquent le début d'une nouvelle et décisive étape dans les relations internationales du Royaume, a indiqué Mohcine Idali, enseignant-chercheur à l'Université Sultan Moulay Slimane (Beni Mellal).

Cela dénote aussi une vision stratégique multidimensionnelles au service des intérêts économiques, sociaux et politiques de notre pays, sachant que les constantes du Royaume ne peuvent faire l'objet de surenchère de quiconque, a affirmé le professeur de géopolitique dans une déclaration à la MAP.

Le Maroc, avec ses institutions, son legs ancré à travers l'Histoire et les composantes de sa société nourrie de ses affluents arabe, amazigh et juif ainsi que les spécificités spirituelles qui caractérisent le Royaume, puise toute sa force de l'Institution d'Imarat Al Mouminine (Commanderie des croyants) qui est ouverte sur toutes les composantes de la société marocaine, a ajouté M. Idali.

Il a en outre souligné que la visite de la délégation israélienne s'inscrit dans le cadre de l'évolution géostratégique et géopolitique aux niveaux mondial et régional et traduit dans les faits la philosophie de la diplomatie marocaine dans ses dimensions politique, socio-économique et juridique.

La diplomatie marocaine a pu, à la faveur de la Vision Royale pragmatique et intelligente, et de l'interaction de l'ensemble des composantes du peuple marocain avec ses fondements et ses constantes, faire du Royaume une force régionale de poids qui occupe une place politique, diplomatique et géostratégique de choix aussi bien en Afrique qu'aux niveaux régional et international, a-t-il soutenu.

M. Idali a également rappelé à cet égard la reconnaissance par les États-Unis de la marocanité du Sahara et l'ouverture de plusieurs consulats à Laâyoune et Dakhla ainsi que le soutien international fort aux mesures prises par le Maroc pour sécuriser le point de passage frontalier d'El Guergarate.

"Nous entamons une étape décisive dans l'Histoire de notre pays qui exige la mobilisation totale de l'ensemble des composantes de la société marocaine pour préserver et sauvegarder nos intérêts stratégiques", a-t-il insisté.