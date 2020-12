Maroc: La communauté juive marocaine de New York salue hautement le rapprochement entre le Maroc et Israël

New York — Les représentants de la communauté juive marocaine à New York ont hautement salué le rapprochement entre le Royaume du Maroc et l'Etat d'Israël, soulignant que ces nouveaux liens sont une source de "joie et de fierté" pour les membres de cette communauté qui reste très attachée à ses racines et à son pays d'origine, le Maroc.

"Ce rapprochement est pour nous un rêve qui devient réalité. C'est un événement historique qui ne va pas manquer de ramener la paix dans la région, en ce sens que d'autres pays vont suivre l'exemple du Maroc", a déclaré, à la MAP, le Rabbin de la communauté juive marocaine de New York, Gad Bouskila.

"En tant que juifs marocains, ce rapprochement historique est pour nous une véritable fierté. On est tous les fils d'Abraham, et c'est ainsi que l'on voit les choses : on veut vivre en paix et montrer notre fraternité au monde entier", a dit ce natif de Casablanca, qui a fondé, il y a 32 ans à New York, la première synagogue juive marocaine des Etats-Unis.

Pour lui, ce rapprochement historique est à même de contribuer à ramener la paix entre Palestiniens et Israéliens et mettre fin à un conflit qui n'a que trop duré au Proche Orient.

Sur le plan économique, a estimé le Rabbin Bouskila, les accords signés entre le Maroc et Israël vont être aussi très bénéfiques en termes d'échanges commerciaux et d'investissement entre les deux pays. "C'est déjà une porte vers un avenir très brillant", a-t-il dit.

Evoquant les liens qu'entretient la communauté juive marocaine avec le Royaume, Gad Bouskila a dit : "On a toujours été fier de notre pays le Maroc, car on a toujours vécu avec nos frères marocains dans l'entente et la fraternité. Cette fraternité que l'on a vécue avec nos voisins musulmans marocains est une source de fierté pour nous".

De son côté, le Rabbin de la Congrégation Séfarade de Manhattan, Raphael Benchimol, a également déclaré à la MAP que la communauté juive marocaine est "très contente" du rapprochement entre le Royaume et Israël.

"Nous espérons et prions que la relation formidable et fructueuse qui existe entre les Juifs marocains et le Royaume du Maroc, puisse être un brillant exemple pour inspirer d'autres pays, afin qu'ils puissent voir les fruits que le respect mutuel et l'amitié entre deux peuples peuvent apporter, et pour que la paix et l'harmonie fleurissent pour toujours dans notre monde", a dit le Rabbin Benchimol.

"En tant que juifs marocains, le Maroc et le peuple marocain seront toujours proches de nos cœurs. Beaucoup d'entre nous ont encore de la famille et des amis au Maroc. Nos ancêtres sont enterrés au Maroc. Mais par-dessus tout, la raison pour laquelle le Maroc nous tient à cœur, ce sont les bons souvenirs que nous gardons de notre enfance, y compris les bons souvenirs de pouvoir vivre en tant que juifs dans la paix et l'harmonie", a-t-il témoigné.

"La liberté, et notamment la liberté de religion, dont nous avons bénéficié en tant que Juifs au Maroc nous a permis de prospérer en tant que communauté juive, cela nous a permis de préserver nos traditions et notre héritage", s'est félicité M. Benchimol.

"Notre présence ici à New York démontre que bien que nous ayons quitté le Maroc, le Maroc ne nous a jamais quittés. Et cela me rappelle les sages paroles de Feu SM Hassan II qui avait dit : "Lorsqu'un citoyen juif marocain quitte son pays, nous perdons un citoyen mais nous gagnons également un ambassadeur".

"Les plus d'un million de Juifs marocains qui vivent actuellement hors du Maroc, que ce soit en Israël ou parmi la diaspora, sont en effet des ambassadeurs de bonne volonté pour leur pays d'origine, le Maroc", a-t-il affirmé.

Pour sa part, Maurice Perez, représentant et membre influent de la communauté juive marocaine de New York a déclaré que le rapprochement entre le Maroc et Israël est une "grande nouvelle" que la communauté juive marocaine a accueillie avec "joie et fierté".

"Entre la communauté juive aux Etats-Unis et le Maroc, les relations ont toujours été excellentes et empreintes de respect mutuel et d'esprit de paix", a-t-il confié à la MAP.

Selon lui, les juifs d'origine marocaine ont grandi et vécu dans la paix et la quiétude au Maroc, et la décision historique d'établir des relations avec Israël va contribuer à enrichir davantage les liens économiques et culturels entre les deux pays.

"Cette initiative va encourager d'autres pays de la région à emboiter le pas au Maroc, ce qui va certainement contribuer à promouvoir la paix et la compréhension mutuelle", a estimé M. Perez.

Il a, à cet égard, tenu à rendre hommage à la mémoire et aux initiatives pionnières et décisives de Feu SM Hassan II en faveur de la paix et de l'entente cordiale au Proche Orient.