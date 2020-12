Maroc: 2020 - L'INDH poursuit son engagement pour l'amélioration des conditions de vie à Drâa-Tafilalet

Errachidia — L'Initiative Nationale pour le Développement Humain (INDH) a poursuivi en 2020 son engagement pour améliorer les conditions de vie de la population à Drâa-Tafilalet et lui offrir l'opportunité de contribuer au progrès de cette région dans les différents domaines.

Cet engagement fort et constant de l'Initiative en faveur du développement de Drâa-Tafilalet est illustré par les dizaines de projets lancés ou inaugurés, durant l'année qui est sur le point de s'achever, au niveau des cinq provinces de la région (Errachidia, Ouarzazate, Midelt, Tinghir et Zagora).

Qu'il s'agisse de l'accès aux services de base et aux soins, de l'appui à la scolarisation, du soutien des personnes en situation précaire, de l'insertion sociale des jeunes ou de l'inclusion économique, le développement humain, dans toutes ses dimensions, reste le souci majeur de ce chantier Royal.

Les projets inaugurés ou lancés en 2020 dans la région de Drâa-Tafilalet sont le fruit de partenariats noués par l'INDH avec plusieurs parties, dont le ministère de l'Intérieur, le département de l'Agriculture, de la Pêche, du Développement rural et des Eaux et forêts et le ministère de l'Education nationale, de la Formation professionnelle, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique.

Ces partenariats impliquent aussi le ministère du Tourisme, de l'Artisanat, du Transport aérien, de l'Economie sociale, celui de la Culture, de la Jeunesse et des Sports, l'Office National de l'Electricité et de l'Eau Potable (ONEE), l'Agence Nationale pour le Développement des Zones Oasiennes et de l'Arganier (ANDZOA), des coopératives agricoles et des organisations de la société civile.

A titre d'exemple, plusieurs projets de développement ont été lancés ou inaugurés durant le mois de novembre dernier dans la province de Ouarzazate, dans le cadre de l'INDH.

D'une valeur globale de 106 millions de Dirhams et touchant différentes communes territoriales de la province, les projets inaugurés portent sur l'approvisionnement en eau potable de 8 douars de la commune territoriale de Toundoute, ainsi que sur la création du lycée qualifiant "Al Khawarizmi" à Tazenakht au profit de 600 élèves et d'un complexe de l'artisanat dans la même commune.

Il a été procédé, dans le même sens, à la création d'une unité de valorisation du miel dans la commune d'Ait Zineb au profit de 500 apiculteurs membres de 70 organisations professionnelles actives dans ce domaine au niveau de la province de Ouarzazate.

Il s'agit aussi de l'inauguration d'un centre socio-culturel et sportif et d'un terrain de football en gazon synthétique au quartier Tamasint, dans la même ville.

Dans le même sens, il a été procédé, en décembre courant, à la pose de la première pierre pour la réalisation d'un Complexe social multifonctions au profit des enfants en situation d'abandon à Ouarzazate, dans le cadre d'un partenariat entre la Ligue Marocaine pour la Protection de l'Enfance (LMPE) et l'INDH.

Dans la province de Midelt, plusieurs projets dans les domaines de l'enseignement, la santé et l'environnement ont été lancés ou inaugurés en 2020.

Parmi ces projets, figure l'inauguration, en novembre, d'une unité de l'enseignement préscolaire dans la commune de Guers Tiaâllaline, dont la réalisation s'inscrit dans le cadre d'un projet doté d'un budget de plus de 3,3 millions de Dirhams, portant sur la construction de 14 structures similaires au niveau des cercles d'Er-Rich et Imilichil.

C'est le cas aussi d'un projet de réforme de la Maison de l'étudiant et de l'étudiante à Midelt, lancé durant le même mois, ainsi que du projet d'aménagement et d'équipement d'un centre d'hémodialyse à la ville d'Er-Rich, réalisé grâce à une enveloppe globale de 2,5 millions de Dirhams, financée dans le cadre d'un partenariat entre l'INDH, la Direction provinciale de la Santé et le Conseil de cette province.

A Tinghir, des projets de construction de six centres socio-sportifs ont été lancés en novembre dernier au niveau de différentes communes territoriales de cette province.

Il a été procédé aussi au lancement, durant le même mois, des travaux de 3 projets visant l'approvisionnement en eau potable de 17 douars relevant de 8 communes territoriales de la province de Tinghir.

Mobilisant un investissement global de 3.854.678 Dirhams, ces projets seront réalisés dans le cadre de l'Initiative Nationale pour le Développement Humain, notamment le Programme de réduction des disparités territoriales et sociales dans le monde rural au titre de l'exercice 2020.

Par ailleurs, la Commission provinciale de développement humain à Errachidia a validé, en septembre, 15 projets de l'Initiative Nationale pour le Développement Humain d'un montant global de 23.871.383 de Dirhams.

Inscrits dans le cadre des quatre programmes de la troisième phase de l'INDH au titre de l'année 2020, ces projets portent, entre autres, sur l'aménagement de modules d'accouchement au niveau de la province d'Errachidia, dans le cadre du Programme I de l'Initiative (Rattrapage des déficits en infrastructures et services sociaux de base).

Il s'agit aussi de projets du Programme II (Accompagnement des personnes en situation de précarité), dont la construction d'un centre pour enfants à besoins spécifiques à Errachidia, l'aménagement et l'équipement d'un centre d'accueil à Erfoud, l'acquisition de trois véhicules de transport pour les malades d'hémodialyse et l'équipement du centre de psychiatrie d'Errachidia.

Pour ce qui est du Programme III (Amélioration de revenu et inclusion économique des jeunes), il a été procédé à l'adoption de deux initiatives portant sur l'équipement de la plateforme des jeunes et la contribution à la convention "Errachidia Moubadara".

Concernant le Programme IV de l'INDH (Impulsion du capital humain des générations montantes), les projets validés concernent notamment la construction de 13 unités de préscolaire et l'aménagement de 5 salles de classe au niveau de la province d'Errachidia, ainsi que l'initiative Royale "Un million de cartables".

Lancée en 2005 par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, l'INDH est un chantier de Règne destiné à réduire les grands déficits socio-économiques, favoriser l'intégration économique des plus démunis et préserver ainsi leur dignité.