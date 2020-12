Maroc: Marrakech - De grands espoirs fondés sur le vaccin anti-Covid après une année exceptionnelle sur le plan sanitaire

Marrakech — Après une année exceptionnelle et inédite suite à la propagation de la pandémie de la Covid-19, Marrakech, à l'instar des autres villes du Royaume, nourrit de grands espoirs au sujet du vaccin tant attendu, pour que la cité ocre retrouve sa dynamique et son activité d'antan dans les divers domaines.

En effet, depuis que Sa Majesté le Roi Mohammed VI a donné, en novembre dernier, Ses Hautes Orientations en vue du lancement d'une opération massive de vaccination contre la Covid-19, les habitants de la cité impériale attendent avec grand intérêt cette action qualitative d'envergure, étant donné qu'elle représente une véritable réponse afin de mettre fin à la phase aiguë de la pandémie.

En préparation à cette vaste campagne, la délégation provinciale de la santé à Marrakech a mis en place, conformément à la stratégie nationale du ministère de tutelle, un plan pour la réussite des différentes étapes de l'opération de vaccination à l'échelle de la préfecture, à travers la mobilisation collective des personnels médical et soignant.

Dans ce cadre, le délégué provincial de la santé à Marrakech, Abdelhakim Moustaid, a indiqué, dans une déclaration à la MAP, qu'un total de 67 établissements sanitaires, répartis sur l'ensemble du territoire de la préfecture ont été mobilisés pour abriter l'opération vaccinale contre la Covid-19.

Quelque 40 centres de santé sont situés au niveau de Marrakech seulement, en plus de 13 autres et de 14 dispensaires dans les communes rurales relevant du ressort de la préfecture, afin d'assurer une couverture vaccinale globale au profit de la population, a-t-il ajouté.

Il a précisé que près de 1,13 million de personnes vont bénéficier de l'opération de vaccination au niveau de la préfecture de Marrakech, notant que la délégation de la santé a mobilisé, dans le cadre de cette opération à l'échelle locale, 114 équipes de vaccination, soit un total de 646 cadres médicaux, paramédicaux, techniques et administratifs.

M. Moustaid a fait remarquer que les moyens et équipements logistiques nécessaires pour la réception des doses du vaccin anti-Covid, tels que les dépôts de stockage (plus de 2.700 réfrigérateurs), sont fin prêts, étant donné que ce genre de vaccins nécessite une température bien précise et des conditions d'entreposage spécifiques, en plus des espaces et lieux d'accueil des bénéficiaires.

Cette opération ciblera, dans un premier temps, les citoyens de la préfecture âgés de plus de 18 ans, selon un calendrier vaccinal en deux injections, tout en accordant la priorité aux personnes les plus exposées au virus soit sur leur lieu de travail ou en raison de la vulnérabilité de leur état de santé.

Il s'agit, en particulier, des staffs qui sont au front, notamment le personnel de la santé, les autorités publiques, les forces de sécurité et le personnel de l'éducation nationale, ainsi que les personnes âgées et les plus vulnérables, avant que l'opération ne soit étendue au reste de la population de la préfecture de Marrakech.

A noter que depuis l'apparition des premiers cas d'infection par le nouveau coronavirus dans la cité ocre, les cadres de santé, notamment du Centre Hospitalier Universitaire (CHU) Mohammed VI, se sont fortement mobilisés pour prendre en charge les cas confirmés et leur offrir le traitement et le soutien nécessaires, avec l'aide des cadres de santé militaires, vu leur expertise internationale dans le domaine des épidémies.

Ainsi, la direction régionale de la santé de Marrakech-Safi a mis sur pied un plan proactif de lutte contre le virus, qui repose sur le renforcement du suivi des points de passage, la prévention et la prise en charge des cas confirmés, la sensibilisation et la conscientisation des professionnels de la santé et la communication avec la population.

Dans ce sillage, il a été procédé à la formation d'un comité régional en vue d'assurer le suivi quotidien des personnes contacts, en plus de l'aménagement dans tous les hôpitaux de la région d'unités et de chambres d'isolement à pression négative, comme à l'hôpital Mamounia et au CHU Mohammed VI, afin de prendre en charge d'éventuels cas d'infection.

A cet égard, le coordinateur général de l'unité Covid-19 à la Direction générale du CHU Mohammed VI de Marrakech, Abdelmajid Takoui, a indiqué que les personnels médical et infirmier, notamment au service de réanimation, ont mené, cette année, une bataille "dure et laborieuse" contre le nouveau coronavirus.

Dans une déclaration similaire, M. Takoui a salué la "mobilisation maximale" dont ne cessent de faire preuve les staffs médicaux 7j/7 et 24h/24, pour accueillir les cas atteints de la pandémie, ainsi que leur souci de veiller au moindre détail, avec une volonté constante d'intervenir en fonction de l'évolution de l'état de santé des patients.

Après avoir rappelé l'importance du respect des mesures préventives pour freiner la propagation du virus, il a estimé que le vaccin demeure le moyen le plus efficace et disponible à l'heure actuelle pour stopper la courbe ascendante, depuis un certain temps, des cas confirmés suite à un laxisme constaté dans le respect des gestes barrières, qui a coïncidé avec la levée progressive du confinement sanitaire.

D'autre part, après la déclaration de l'état d'urgence sanitaire en mars dernier et la fermeture, par la suite, de nombreux espaces et lieux publics, les habitants de Marrakech se sont volontairement engagés à observer scrupuleusement les mesures de sécurité sanitaire en vigueur, illustrant ainsi leur interaction positive avec les dispositifs de précaution pris pour lutter contre la propagation de la Covid-19 dans le Royaume.

La population de la cité ocre a également fait preuve, aux côtés des acteurs associatifs, d'un grand sens de patriotisme et d'une profonde prise de conscience quant à la responsabilité qui lui incombe en vue de contribuer à éradiquer tous les facteurs susceptibles de favoriser la propagation de la pandémie.

De leur côté, les autorités locales et les services sécuritaires, tous corps confondus (Sûreté Nationale, Gendarmerie Royale, Forces Auxiliaires) se sont mobilisés pour assurer la mise en application des mesures préventives et contribuer à la sensibilisation des différentes franges de la société à l'importance de la lutte contre la Covid-19, à travers la désinfection des mains, le port du masque de protection et le respect de la distanciation physique, notamment dans les espaces à grande affluence.

La ville de Marrakech, qui a relativement réussi à maîtriser la pandémie et à circonscrire sa propagation parmi ses habitants, grâce aux efforts soutenus des acteurs et intervenants sur les plans sanitaire et territorial, mise donc sur le vaccin anti-Covid très attendu, comme moyen approprié d'immunisation contre le virus, dans la perspective d'un retour progressif, en toute quiétude et sécurité, à une vie normale.