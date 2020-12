Algérie: Oran - Saisie de plus de 52 kilos de résine de cannabis et 400 grammes de cocaïne

Oran — Les services de la sûreté de wilaya d'Oran viennent de démanteler un réseau criminel spécialisé dans le trafic international de drogue et ont saisi une quantité de 400 grammes de cocaïne et plus de 52 kilos de résine de cannabis, a-t-on appris, jeudi, auprès de la cellule de communication de ce corps de sécurité.

Trois personnes, âgées entre 25 et 36 ans, impliquées dans cette affaire, ont été ainsi arrêtées, a indiqué la même source.

Les membres de ce réseau sont également impliqués, dans le cadre de la même affaire, d'atteinte à l'économie nationale, d'infraction à la législation et à la réglementation des changes, ainsi que le mouvement de capitaux de et vers l'étranger.

Dans ce cadre, une quantité de 400 grammes de drogue dure (cocaïne) et 52,5 kilos de résine de cannabis pure a été saisie, ainsi qu'une somme de 570.000 DA et 100 euros issus des revenus du trafic de drogue, ainsi que trois véhicules servant au transport et à la livraison de la marchandise prohibée. Deux ordinateurs ont été également saisis, ainsi que 7 téléphones mobiles.

Les trois suspects seront présentés devant la justice, après accomplissement des procédures d'usage, indique-t-on de même source.