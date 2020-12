Madagascar: Football / Trophée Orange - Victoire du Cosfa et de Fosa Juniors

Fosa Juniors confirme son hégémonie.

Implacable loi de la logique. C'est ce qu'on peut dire des résultats de deux finales d'hier à Toamasina et à Mahajanga. Le Cosfa qui a renforcé ses lignes en recrutant le grand défenseur de Zanakala, Berajo, a pu se défaire d'une entreprenante équipe de Tia Kitra qui a tout tenté pour revenir au score mais les militaires faisaient bonne garde. Le Cosfa ouvrit le score à la 15ème mn par Safidy pour ensuite se contenter de cet avantage. Une attitude logique car il ne peut pas non plus dévoiler toutes ses batteries dans ce tournoi de pré-saison de Pro League dénommé Trophée Orange.

Au bout, Cosfa et Tia Kitra gagnent chacun une prime de 750 000 ariary. Ce qui n'était le cas à Mahajanga qui a connu la foule des grands jours avec ce que cela suppose de très bonnes recettes à même de booster les primes. On parlait dans les coulisses de six millions d'ariary pour Fosa Juniors contre quatre millions d'ariary pour l'AS Adema. Cette dernière s'est inclinée devant Fosa sur le score de 1 à 3 qui confirme la solidité défensive des Majungais et la force de sa ligne offensive.

On l'a dit et redit que dans sa composition actuelle et sous la houlette de l'Italien Salvatore Nobile, Fosa Juniors sera difficile à déloger et fait figure de grandissime favori de cette Orange Pro League 2021. L'équipe est complète dans ses lignes dans une configuration inhabituelle de 4-1-3-2. Outre Theodin et Lõlõdy qui forment la charnière centrale, on notera l'efficacité de André, cet ancien de Fosa Analamanga, mais aussi l'aisance de deux attaquants Jean Yves et Rinjala.

Une chose est toutefois certaine, on verra une Pro League beaucoup plus disputée pour la nouvelle saison. Et c'est tant mieux pour tout le monde surtout pour ceux qui aimeraient voir des locaux au sein des Barea.