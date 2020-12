Egypte: Le Président au sommet de la commission de l'UA

Le Président Abdel Fattah Al-Sissi a participé ce soir, via la vidéoconférence, au sommet de la commission de l'Union Africaine avec les chefs des communautés économiques régionales (CER) au niveau du continent africain.

Selon le porte-parole de la Présidence de la République, on a examiné les préparations de la tenue du prochain sommet de l'UA, qui aura lieu en février 2021.

M. le Président a exprimé, au cours de la réunion, son appréciation à son frère le Président sud-africain M. Cyril Ramaphosa, Président actuel de l'Union Africaine, lors de son souci à tenir régulièrement les réunions de l'UA, malgré les enjeux imposés par Covid-19.

M. le Président Al-Sissi a affirmé aussi, la nécessité de poursuivre les efforts collectifs pour promouvoir l'action africaine commune au cours de la situation critique actuelle.

De même, M. le Président a signalé que le succès du prochain sommet va s'appuyer sur l'examen des causes urgentes qui affectent le processus de développement économique et social en Afrique. Ce qui se reflète sur les efforts visant à garder la paix et la sécurité africaines, mettant l'accent sur l'importance de faire tout ce qui est possible afin de remédier aux dommages causés par Covid-19, qui ont touché l'économie, la santé et la sécurité des peuples africains au niveaux national et régional.