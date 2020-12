Afrique de l'Ouest: Décès de Soumaïla Cissé - Le monde politique rend hommage à l'opposant malien

La classe politique du Sénégal et du Mali a rendu un vibrant hommage à l'opposant malien, Soumaïla Cissé, rappelé à Dieu, vendredi en France, à l'âge de 71 ans des suites de la Covid-19.

A travers un tweet posté, ce vendredi en début d'après-midi, le chef de l'Etat sénégalais Macky Sall a présenté les condoléances de la Nation au peuple malien suite au décès de Soumaïla Cissé. « J'ai appris avec peine le décès de Soumaïla Cissé, ancien président de la commission de l'Uemoa et figure historique de la vie politique malienne. Au nom du Sénégal, je présente mes condoléances émues à sa famille, au Président Bah N'daw et au peuple malien frère », a-t-il écrit.

Figure de l'opposition malienne, le leader de l'Urd avait été enlevé le 25 mars alors qu'il faisait campagne pour les élections législatives dans la région de Tombouctou (nord-ouest) avant d'être libéré en octobre, soit après six mois de captivité aux mains de djihadistes.

« Terrible nouvelle. Terrible coup de tonnerre ! Terrible secousse pour le grand peuple du Mali. Le destin visiblement s'acharne sur ce grand pays », pleure, de son côté, Cheikh Tidiane Gadio, dans une note transmise à la presse. L'ancien chef de la diplomatie sénégalaise est d'avis que « la résilience ce n'est pas la capacité de résister aux blessures de l'histoire, mais la capacité de les cicatriser, de rebondir et de triompher. Que Dieu bénisse son âme et que Soumaila repose en paix dans le Paradis éternel de notre Seigneur et que le Mali rebondisse enfin et triomphe de toutes les adversités ».

M. Gadio ajoute : « je suis triste et plein de chagrin ! Je suis aussi plein de détermination pour les combats et les victoires du futur. Au Mali et en Afrique ! RIP le Grand frère et l'Ami Soumaila ! Amine! »

« C'est avec une profonde affliction que j'ai appris le décès de notre frère Soumaila Cissé. Comme moi, des millions de nos compatriotes ainsi que des citoyens d'autres pays sont sous le choc », a réagi le président de transition du Mali Bah N'Daw. « Soumaila Cissé s'en va à un tournant critique de notre évolution en tant que nation. Nul doute qu'en ce moment, le pays avait encore particulièrement besoin de son expérience et de sa sagesse pour relever les défis de l'heure », a-t-il ajouté avant d'adresser ses condoléances.

« C'est avec une très grande tristesse que j'ai appris le rappel à Dieu de Soumaïla Cissé. M'associant à la douleur du peuple malien qu'il a tant aimé et servi, je présente mes sincères condoléances à sa famille, à ses amis, aux militants et sympathisants de l'Union pour la République et la démocratie (Urd) », déclare Khalifa Sall, opposant sénégalais. « Il m'avait fait l'amitié de me rendre visite au mois d'octobre dernier, à Dakar, après de longs mois de captivité aux mains de jihadistes', confie le leader de Taxawu Senegaal.

De Soumaïla Cissé, Khalifa Sall garde « l'image d'un homme digne, sincère et persévérant ». «Sa disparition est une grande perte pour son pays, le Mali, et pour l'Afrique, écrit l'ex-maire de Dakar. Puisse Allah le Tout-Puissant l'accueillir en son Paradis ».

Le porte-parole du M5-Rfp (Mouvement du 5 juin- Rassemblement des forces patriotiques) du Mali, Choguel Maïga, s'est lui aussi joint aux témoignages faits à l'endroit de Soumaïla Cissé. « Je suis effondré. Je n'ai pas de mots pour exprimer les sentiments profonds de douleur, de consternation et de tristesse que je ressens actuellement. Je pense que je ne suis pas le seul. C'est tous les Maliens qui sont effondrés quand ils apprennent cette nouvelle »,a réagi M. Maïga, qui a rappelé avoir créé avec lui le Front pour la sauvegarde de la démocratie, au lendemain de la présidentielle contestée de 2018. « Vous savez, Soumaïla Cissé cristallisait l'espoir de tous les Maliens de toute obédience. Soumaïla Cissé était devenu la torche qui a illuminé l'avenir de notre pays pour ces prochaines années. Les Maliens, dans leur grande majorité, s'étaient réjouis de la libération de Soumaïla. Et en tant qu'homme d'État, il a pris de la hauteur, de la distance avec les débats politiques quotidiens », confie-t-il.

Ingénieur informaticien de formation, Soumaïla Cissé avait étudié au Sénégal et en France, où il avait travaillé dans de grands groupes, tels qu'IBM, Péchiney et Thomson, avant de rentrer au Mali. Plusieurs fois ministre (notamment des Finances) entre 1993 et 2002 et président de la commission de l'Union économique et monétaire ouest-africaine (Uemoa) de 2004 à 2011, il a été rois fois candidat à la présidence de la République du pays.