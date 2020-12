Cote d'Ivoire: La FIFA impose un comité de normalisation pour conduire un nouveau processus électoral

La FIFA a décidé le jeudi 24 décembre 2020, de nommer un comité de normalisation pour la Fédération Ivoirienne de Football. Ce en vertu de l'art. 8, al. 2 des Statuts de la FIFA ( ndlr , l'alinea 2 de l'article 8; Les organes exécutifs des associations membres peuvent, dans des circonstances particulières, être relevés de leurs fonctions par le Conseil, en concertation avec la confédération concernée, et remplacés par un comité de normalisation pour une période donnée).

Les dirigeants fédéraux s'attendaient à cette décision, qui circulait depuis quelques jours sous forme de rumeurs. La FIFA dans son argumentaire a estimé que les dirigeants fédéraux n'ont pas été capables " d'organiser une procédure électorale conforme aux exigences statutaires et réglementaires applicables à toutes les associations membres de la FIFA".

La FIFA a aussi "tenu compte de la fin du mandat" du comité exécutif actuel. "Après plusieurs mois d'échanges avec la FIF, cet échec a été attribué à des lacunes intrinsèques au sein des processus et structures de gouvernance de la fédération, et notamment des contradictions au sein des statuts et du code électoral de la FIF qui n'ont pour le moment pas pu être résolues, et qui ont eu un impact significatif sur la procédure électorale déficiente menée à bien", indique le communiqué de la FIFA.

Ce comité de normalisation dont la durée est d'un an aura pour mission de gérer les affaires courantes de la FIF ; réviser partiellement les statuts et le code électoral de la FIF (lorsque nécessaire dans le contexte des élections) afin de garantir leur conformité avec les Statuts et les exigences de la FIFA, et veiller à leur adoption par l'assemblée générale de la FIF ; réviser les statuts de certaines parties prenantes ; et en dernier lieu, agir en qualité de commission électorale pour l'organisation de l'élection d'un nouveau comité exécutif de la FIF sur la base des statuts et du code électoral révisés. La FIFA et la CAF désigneront les membres de ce comité de normalisation.