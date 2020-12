Afrique: La reprise des relations diplomatiques entre le Maroc et Israël renforcera la paix au Moyen-Orient (acteur associatif chinois)

Pékin — La reprise des relations diplomatiques entre le Maroc et Israël devrait renforcer la paix au Moyen-Orient, a affirmé jeudi, le vice-président de l'Association des échanges sino-arabes, Qin Yang.

L'initiative de reprendre les relations diplomatiques entre les deux pays est conforme aux intérêts communs de la plupart des États et peuples du Moyen-Orient, a fait savoir, dans une déclaration à la MAP, M. Yang, également vice-président de la Fondation pour la paix et le développement au Moyen-Orient.

Il a, de même, formé l'espoir de voir cette reprise guider la promotion du processus de paix et de réconciliation au Moyen-Orient, ainsi que l'instauration de la stabilité dans la région.

L'acteur associatif a également relevé que le rétablissement des relations diplomatiques entre le Maroc et Israël devrait insuffler une nouvelle dynamique dans les relations de coopération, notamment dans les domaines de l'économie, du commerce, de l'investissement, de la culture, du tourisme et bien d'autres, ajoutant que cette étape contribuera également à la réalisation du développement économique et social dans la région du Moyen-Orient.

La Fondation pour la paix et le développement au Moyen-Orient, en tant que plateforme de la diplomatie non gouvernementale chinoise, poursuit M. Yang, espère que la reprise de ces relations contribuera à préserver les intérêts du peuple palestinien, conformément aux résolutions des Nations Unies et de l'Initiative de paix arabe, ainsi que la "solution des deux États" en tant que principe de base qui aidera le peuple palestinien à concrétiser son rêve de construire l'État palestinien.

Créée en décembre 2015 en Chine, la Fondation pour la paix et le développement au Moyen-Orient s'assigne pour objectifs de soutenir les efforts de paix dans la région du Moyen-Orient par le biais de la diplomatie non-gouvernementale.