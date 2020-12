Ile Maurice: Interdits sur le territoire - Certains ont vendu maison et voiture... «Quid des emplois ? De l'école ?»

«Tellement déçu.» Cette réaction résume le désespoir qui a gagné nos compatriotes et d'autres résidents du pays qui se trouvent en Afrique du Sud ou au Royaume-Uni et qui s'apprêtaient à rentrer à Maurice. L'interdiction du territoire à tout voyageur en provenance de ces deux pays ou ayant transité par ces deux pays durant les 15 derniers jours est effective depuis lundi minuit jusqu'au 31 décembre. Cette décision des autorités mauriciennes, qui emboîtent ainsi le pas à une vingtaine de pays ayant imposé des restrictions au Royaume-Uni et à l'Afrique du Sud après la découverte de variantes du Covid-19 (voir ci-contre), bouleverse les plans de bon nombre en cette fin d'année.

«Rs 8 000 dans les égouts»

«Cela signifie que nous ne rentrerons pas avant des mois. Les cas particuliers en Afrique du Sud ne se multiplieront qu'après la nouvelle année. Il faut du temps pour les faire redescendre. Et nos emplois à Maurice ? Et l'école des enfants ?», réagit une résidente sur le groupe Facebook Mauritius in Quarantine (voir encadré) qui bouillonne de réactions depuis la conférence de presse des Drs Zouberr Joomaye et Kailesh Jagutpal, lundi.

Billet d'avion en poche, date de voyage calée, certains aspirants voyageurs avaient déjà effectué leur premier test PCR obligatoire avant l'embarquement. «Nous n'avons pas quitté notre maison depuis deux semaines. Nous sommes restés loin de nos amis et de notre famille juste par mesure de précaution. On a fait nos tests PCR ce matin et on était prêt pour notre vol du 27 décembre et maintenant ça», se désole un internaute. À un autre de renchérir : «J'ai également fait mon test PCR ce matin. 165 £ (soit plus de Rs 8 000) dans les égouts.»

Cette situation est encore plus problématique pour ceux qui ont décidé de rentrer au pays et ont pour cela déjà vendu maison et voiture. Certains sont tellement désespérés qu'ils ont écrit au ministère de la Santé, entre autres autorités, les implorant de les laisser prendre un dernier vol. La nouvelle interdiction frappant ceux se trouvant au Royaume-Uni et en Afrique du Sud pousse des compatriotes à remettre en question le système de quatorzaine imposé par les autorités. Pour eux, cette décision vient montrer que les autorités «ne font pas confiance à leur propre système».

Par rapport aux montants «exorbitants» déjà dépensés par certains pour la quarantaine obligatoire dans un établissement hôtelier ici, la principale interrogation est : «Comment se déroulera le remboursement ?» À ce sujet, malgré l'assurance donnée par le Dr Zouberr Joomaye, porte-parole du comité national de communication sur le Covid-19, lundi, pour que ceux concernés soient remboursés, le processus reste flou pour plusieurs aspirants voyageurs.

Sollicité pour plus de précisions à cet effet, hier, Arvind Bundhun, directeur de la Mauritius Tourism Promotion Authority, affirme que chaque passager doit se tourner vers l'hôtel où il a réservé. «Si jamais il y a un souci avec l'établissement en question, le client peut se mettre en contact avec moi. Je vais m'assurer que le nécessaire soit fait.»

Mauritius in quarantine : «Soutenir ceux piégés par les protocoles covid-19»

Elle a été rapatriée d'Afrique du Sud le 6 septembre. Elle, c'est Catherine LeClézio, celle qui est derrière le groupe Facebook «Mauritius in quarantine». «À ce moment-là, les aéroports étaient fantomatiques ; les voyages internationaux et les infos y relatives étaient encore plus rares. J'avais l'impression d'être dans une scène du nouveau film de Stephen King. Anxieuse et confuse, j'ai commencé à documenter ce que j'ai appelé mes 'Quarantine Diaries', que je me suis mise à partager dans le groupe que j'ai initié, 'Mauritius in Quarantine'», confie Catherine LeClézio. Elle ajoute que le groupe vise à échanger des conseils et informations pour les personnes qui voyagent vers Maurice. «Je ne m'attendais pas à cet important manque d'infos des gens et que le groupe a satisfait. Je suis émue par la cohésion du groupe, où les membres nouent des amitiés grâce à leurs expériences mutuelles. Nous avons des équipes d'action ; on est comme une grande famille qui franchit langues, cultures et nationalités pour voyager en sécurité et soutenir ceux qui sont piégés par les protocoles Covid-19», partage notre interlocutrice. En trois mois, le groupe «Mauritius in quarantine» a attiré 9 200 membres de 99 pays différents, dont les dix plus populaires sont : l'île Maurice : 4 700 membres ; le Royaume-Uni : 813 ; la France : 764; l'Afrique du Sud : 625; le Canada : 180; l'Inde : 155 ; l'Australie : 150 ; Madagascar : 125 ; La Réunion : 111 ; et l'Allemagne : 110.