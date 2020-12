Maroc: La CGEM et l'IMANOR s'allient pour la promotion du label "TAHCEINE" auprès des entreprises

Chakib Alj, président de la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM) et Abderrahim Taïbi, directeur de l'Institut marocain de normalisation (IMANOR) ont procédé, aujourd'hui, à la signature d'une convention de partenariat en vue de promouvoir le label "TAHCEINE" auprès des entreprises marocaines, notamment les TPME.

Cette initiative, qui s'inscrit dans la continuité des actions entreprises par la CGEM pour l'accompagnement et le soutien de ses membres dans la gestion de la crise induite par la Covid-19, vise à garantir la conformité des dispositifs préventifs et sanitaires adoptés par les entreprises, à assurer une sécurité maximale aux salariés et aux autres parties prenantes et à permettre une relance économique sereine.

A noter que le référentiel du label "TAHCEINE" mis en place par l'IMANOR détaille les différentes mesures et actions à implémenter afin d'assurer la continuité des activités industrielles et des services dans des conditions sanitaires optimales et de renforcer la confiance des partenaires et des autorités vis-à-vis des entreprises.

Il convient de rappeler également que le référentiel de ce label intègre la totalité des dispositions du protocole conjoint du ministère de l'Industrie, du Commerce et de l'Economie verte et numérique et du ministère du Travail et de l'Insertion professionnelle, portant sur la gestion du risque de contamination à la Covid-19 sur le lieu de travail.