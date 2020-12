Cote d'Ivoire: Dominique ouattara et 64 personnes distinguées dans l'ordre du mérite de la communication et des médias (première dame)

Le mardi 22 décembre 2020, la deuxième édition de la cérémonie de distinction dans l'Ordre du mérite de la communication et des médias a eu lieu dans un espace à Abidjan-Cocody-Les Deux-Plateaux.

65 femmes et hommes ont été distingués (08 Commandeurs, 22 Officiers et 35 Chevaliers) parmi lesquels la Première dame Mme Dominique Ouattara élevée au grade de Commandeur dans l'Ordre du mérite de la communication et des médias pour avoir créé la radio Nostalgie et étant mécène de la presse.

À cette occasion, Sidi Tiémoko Touré, ministre de la Communication et des Mediaş a dit : « La création de l'Ordre du mérite de la communication et des Médiaş, Ordre spécifique consacré à un secteur particulier, nous conforte en deux points : "Les médias et la communication sont un domaine essentiel dans la marche de la nation" et " Les professionnels de la Communication et des médias sont les acteurs centraux dans l'esprit républicain de l'édification de la nation (... )".

L'année dernière, un métier particulier était à l'honneur : le correcteur de presse. Et le thème était "Le droit du citoyen à une information zéro faute". Cette année, une autre spécialité est portée au pinacle. Plus précisément, les médias numériques autour d'un questionnement essentiel : "La presse en ligne face au défi de l'autorégulation". M. le président du Réseau des professionnels de la presse en ligne(Repprelci), merci pour votre engagement pris, à cette cérémonie de célébration du mérite qui nous rappelle que le travail de qualité est toujours valorisé, valorisant et récompensé».

Mariam Sy Diawara, porte-parole des 65 récipiendaires, a traduit leur reconnaissance au président de la République et au ministre Sidi Touré : « Je voudrais au nom de l'ensemble des récipiendaires, exprimer notre infinie gratitude au président de la République, Grand Croix et propriétaire de l'Ordre pour avoir accepté sa création (... ) Notre distinction ce jour, doit nous affermir davantage à la culture de l'excellence dans le métier que nous avons choisi ».

Lassina Sermé, président du Repprelci a dit la joie de sa structure d'être honorée par cette deuxième édition de distinction. « Il est institué au sein du Repprelci, un organe d'autorégulation de la presse numérique de Côte d'Ivoire dénommé "Observateur des médias numériques de Côte d'Ivoire », a-t-il souligné.