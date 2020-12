Cote d'Ivoire: Tottenham - Serge Aurier ne cache pas son envie de revenir au PSG

Un des hommes de confiance de José Mourinho à Tottenham, Serge Aurier n'a pas oublié le Paris Saint-Germain, club qu'il a quitté en 2017 pour celui des Spurs.

Interrogé sur un éventuel retour au sein de la formation de la capitale française si l'occasion se présente à lui, l'ancien joueur de Toulouse n'a pas hésité à dire ce qu'il en pense :

«Quand je dis que Paris, c'est mon club de cœur, je n'ai pas envie que certains journalistes disent : "non, il n'a pas le droit de dire ça, que Paris, c'est son club de cœur !" Est-ce que j'ai le droit ? Bien sûr que je vais répondre. C'est le club que j'ai le plus aimé de tous les clubs par lesquels je suis passé. C'est où je me suis fait en tant qu'homme, professionnel, où je me suis fait le plus connaître par mes qualités. C'est à Paris. Et en étant petit, avant d'arriver à Lens, Paris était mon club de cœur», a d'abord lâché Aurier dans des propos relayés par Foot Mercato.

Et d'ajouté : «Donc tu t'imagines, un jour, ça ne me dérangerait même pas (de revenir, ndlr), avec plaisir. Parce que c'est mon club de cœur, je ne vais jamais refuser une proposition venant de Paris, c'est sûr et certain. Mais aujourd'hui, je suis dans une situation avec mon club, j'ai peut-être écrit quelque chose là-bas mais je savais que ce n'était pas fini. Si jamais l'occasion se présente, pourquoi pas. Si ça ne se présente pas, je suis très bien là où je suis et ça se passe très bien pour moi ».

Sous contrat avec Tottenham jusqu'en juin 2022, Serge Aurier a le mérite d'avoir été clair sur ce sujet.