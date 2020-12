Angola: La CIRGL réitère son soutien à la République centrafricaine

Luanda — Le Président de la République, João Lourenço, a réitéré jeudi le "soutien inconditionnel" de la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs (CIRGL) au peuple centrafricain, qui s'apprête à organiser des élections présidentielles et législatives, dimanche prochain.

Dans un communiqué publié à Luanda, le président en exercice de la CIRGL condamne les actes de certains acteurs politiques et groupes armés, y compris les signataires de l'Accord politique pour la paix et la réconciliation (APPR-RCA), qui visent à déstabiliser le pays.

«Attentif aux préparatifs des élections prévues le 27 décembre 2020, il suit avec une grande inquiétude les derniers événements concernant la situation politique et sécuritaire (... ), qui ont conduit le pays à la détérioration de la situation sécuritaire et à la violence extrême qui touche particulièrement la population civile et prive donc le peuple centrafricain de son droit souverain de vote », lit-on dans le document.

Le président en exercice de la CIRGL exprime son soutien conformément au protocole sur la démocratie, la bonne gouvernance et les principes relatifs à la protection des droits de l'homme inscrits dans les différents instruments de la CIRGL.

C'est pour ce motif qu'il lance un appel aux différents protagonistes pour qu'ils cessent toutes les hostilités qui tendent à mettre en péril les efforts de paix et de réconciliation nationale.

João Lourenço exhorte les parties impliquées à éviter de prendre le pouvoir par la force, à respecter les institutions de l'État et à s'engager pleinement dans le processus en cours, afin que les élections puissent se tenir dans les délais fixés par la Constitution et dans un environnement pacifique, crédible et transparent.

La CIRGL est alignée sur les positions des Nations Unies (ONU), de l'Union africaine (UA), de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale (CEEAC) et d'autres partenaires.