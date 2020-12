Cote d'Ivoire: Bingerville/Cohésion sociale - La coordination du parlement des jeunes de Côte d'Ivoire prône l'excellence et la paix

La coordination bingerviloise du parlement des jeunes de Côte d'Ivoire a sensibilisé ses membres aux valeurs de l'excellence et à la nécessité de sauvegarder la paix, le mercredi 23 décembre dernier, à la mairie à Bingerville.

Cette action dénommée "Journée de l'excellence et de la consolidation de la paix", est une initiative de la section locale de cette institution de jeunesse implantée à Bingerville depuis 2019 et présidée par Moussa Diallo. "Notre objectif est d'aider au maintien de la quiétude et de l'entente au sein des populations bingerviloises tout en exhortant la jeunesse à adhérer aux valeurs de l'excellence", a précisé le président dont le mandat fini en 2024.

Cette journée de sensibilisation a été marquée entre autres par trois conférences portant notamment sur " l'Hommage et biographie de Louis Gustave Binger modèle d'excellence", " L'excellence, une garantie pour l'émergence" et " La paix gage de développement durable" prononcées respectivement par Emmanuel Loukou, Lanfia Touré et Nouhou Konaté.

Ces conférenciers maîtrisant leurs sujets ont édifié l'assistance composée essentiellement de jeunes. Invité à cette cérémonie, l'honorable Zadi Dominique député de Fresco a loué l'initiative de cette coordination. Il s'est appesanti sur le volet relatif au maintien de la cohésion sociale devant garantir l'essor de la localité. " La paix n'a pas de prix. Sans elle rien de grand ne peut se construire", a-t-il souligné d'emblée. Avant d'exhorter ses hôtes du jour à capitaliser les retombées de cette journée. "Lorsque des jeunes se réunissent pour parler d'excellence et surtout de paix, nous ne pouvons que les soutenir. Je vous encourage donc à mettre en pratique les recommandations des conférenciers pour garantir le développement paisible de cette localité", a-t-il indiqué.

Au nom du député-maire Issouf Doumbia, Dr Bamba Mamadou 4ème adjoint a remercié les invités pour leur présence mais aussi ces jeunes parlementaires pour avoir choisi de prôner l'excellence et la paix. "Nous sommes dans un pays où la paix est souvent mise à mal par ses propres fils. Merci d'avoir choisi ces thèmes qui constituent deux facteurs indispensables au développement harmonieux de Bingerville", a-t-il fait remarquer.

Cette cérémonie, qui s'est déroulée dans une ambiance conviviale, a enregistré la participation d'Ellen Petersen attachée culturelle à l'ambassade des États Unis en Côte d'Ivoire.

