Angola: La police renforce ses mesures pour une saison de fêtes calme à Luanda

Luanda — Le Commandement provincial de la Police nationale de Luanda a renforcé ses actions, ce jeudi, en vue de garantir la tranquillité aux citoyens pendant la période des fêtes.

Selon le porte-parole de l'institution, l'inspecteur en chef Nestor Goubel, 17000 policiers ainsi que des membres d'autres secteurs du ministère de l'Intérieur sont mobilisés pour effectuer, pendant la période des fêtes, des patrouilles en voitures et à pied sur les avenues, les rues et à l'intérieur des quartiers, afin de maintenir l'ordre et la tranquillité.

La source a informé l'Angop que la police veillerait aussi sur l'application des mesures de prévention et de lutte contre le Covid-19. Il a appelé les résidents à collaborer avec les autorités, à éviter les rassemblements et l'organisation des fêtes, ce qui est interdit par les mesures contre la pandémie.

Nestor Goubel a également déconseillé l'utilisation des plages, des piscines et autres zones de baignade, ayant recommandé la dénonciation de ce type de pratiques et autres atteintes à la morale et à la coexistence des citoyens.