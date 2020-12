Soudan: Le ministre de l'Intérieur et celui de la Défense discute de la situation sécuritaire

Khartoum — Le ministre de l'Intérieur et celui de la Défense ont discuté, lors de leur réunion jeudi au ministère de l'Intérieur, les mesures de sécurité nécessaires après le départ des forces de la MINUAD et de la mise en œuvre du plan de protection des civils dans les États du Darfour pour instaurer l'état de droit et maintenir la sécurité et la stabilité.

La réunion a examiné la carte de sécurité du pays et les défis actuels, et a assuré une coordination conjointe pour surmonter les défis.

D'un autre côté, les deux parties ont examiné à accorder plus d'attention aux familles des martyrs et des blessés en plus de leur fournir les services nécessaires.