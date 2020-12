Egypte: Le Président Al-Sissi se réunit avec le chef des affaires financières des FA

M. le Président Abdel Fattah Al-Sissi s'est réuni aujourd'hui avec le chef du département des affaires financières des forces armées le major-général Ahmed Al-Chazly.

Selon le porte-parole de la Présidence de la République, la réunion a porté sur le suivi des flux financiers des entreprises civiles chargées par la mise en œuvre des projets nationaux au niveau de la République, ainsi que le développement des villages de la campagne égyptienne dans le cadre de l'initiative de " Vie décente ".

M. le Président a dirigé aussi de fournir les ressources financières nécessaires aux entreprises civiles pour qu'elles puissent achever les différents projets développementaux selon les calendriers précis, d'après les mesures et les qualifications les plus élevées. Ce qui renforcera les rendements des valeurs ajoutées au plan économique et d'investissement nationaux.

De même, la situation exécutive du projet national pour le développement de la campagne égyptienne lors du programme de " Vie décente", a été abordée au cours de la réunion.

M. le Président a dirigé d'assurer les flux financiers de ce projet, d'intensifier le travail d'une manière cohérente entre tous les secteurs d'état concernés. Tout en concentrant sur les côtés de la construction, des services et de vie, ce qui diminue les taux de pauvreté et développe l'infrastructure et les services essentiels fournis aux citoyens.