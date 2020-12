Afrique: Le Soudan et les Pays-Bas discutent des aspects de la coopération bilatérale

Khartoum — La sous-secrétaire adjointe aux affaires politiques au ministère des Affaires étrangères, l'ambassadrice Mme. Elham Ibrahim a représenté la partie soudanaise dans les réunions virtuelles du comité de consultation politique avec le ministère des Affaires étrangères du Royaume des Pays-Bas, représenté par le directeur général pour les affaires politiques au ministère néerlandais des Affaires étrangères.

Mme. Elham a discuté les aspects de la coopération bilatérale entre les deux pays dans les domaines politique, du développement, économique et culturel, en se concentrant sur la coopération agricole, technologique et hydrique, et la contribution des Pays-Bas aux mesures visant à soutenir le Soudan auprès des institutions financières internationales et aux initiatives d'allégement de la dette, en particulier après l'achèvement du retrait du Soudan du Liste des États parrains du terrorisme et approbation récente par le Congrès américain de la législation qui comprend la loi par laquelle le Soudan a rétabli son immunité souveraine devant les tribunaux américains.

La réunion a également porté sur les moyens de promouvoir la coopération dans le domaine de la justice internationale.Les deux parties ont discuté de la situation dans la région et du rôle constructif que le Soudan joue à travers sa direction de l'IGAD.

Le responsable neerlandais a insisté sur le soutien de son pays au Soudan, en particulier pendant cette phase transitoire sensible de son histoire, et a félicité le Soudan pour la réalisation de l'accord de paix et a retiré son nom de la liste du terrorisme.

Les deux parties sont convenues à l'issue des pourparlers d'activer certains aspects de la coopération et de renforcer ses mécanismes dans divers domaines.