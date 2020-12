Cote d'Ivoire: Sciences et technologies - Cent quarante-deux étudiants dont deux docteurs célébrés

La section ivoirienne du Réseau des universités des sciences et technologies d'Afrique au sud du Sahara (Rusta) a célébré, le 19 décembre, 142 étudiants dont deux docteurs à l'Hôtel Belle Côte, à Cocody.

Ces étudiants diplômés de l'année académique 2019-2020 en Doctorat, Master, Licence et Dut ont reçu leurs parchemins dans une ambiance festive.

En présence du personnel et des étudiants de six institutions de formation supérieure du réseau, le premier docteur en sciences de l'énergie et du génie civil, Bakayoko Kassim, a reçu son diplôme des mains du président directeur général du Rusta, Pr Dohou Frédérique. Qui a exprimé sa fierté devant une telle performance.

Dr Bakayoko Kassim, en l'absence d'Assétou Ourma, ancienne doctorant en sciences de gestion des mines, énergies et pétrole, s'est réjoui d'avoir fait partie de l'effectif de l'établissement. « Nous sommes fiers d'être au Rusta parce que Pr Dohou Frédérique est une référence à travers son institution qui met sur le marché des cadres pour développer nos pays », a-t-il témoigné.

Les 140 autres diplômés proviennent des départements de biologie moléculaire, des sciences économiques, du droit privé, de la gestion, des mines, géologie et pétrole, du génie civil, du génie mécanique, de la finance comptabilité, de la logistique, du marketing, des réseaux informatiques et de la banque.

N'Guessan Gilchrist a échangé le fanion et passé le flambeau aux nouveaux étudiants avant de remercier le personnel enseignant, la direction et leurs parents. Il a promis de mettre à profit les acquis de la formation sur le marché du travail.

Créé en octobre 1996 par un groupe d'enseignants-chercheurs, le Rusta est un groupement d'institutions universitaires à caractère scientifique, culturel et professionnel jouissant de la personnalité morale, d'une autonomie pédagogique, administrative et financière. Il concourt aux missions d'enseignement supérieur et de recherche scientifique par la formation initiale et continue à travers ses 23 universités et grandes écoles en Afrique dont six en Côte d'Ivoire.