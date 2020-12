Cote d'Ivoire: Bouaflé/ Conflit foncier - Médiation entre Zougoussou et Yoh

Le sénateur Allomo Paulin a convoqué à nouveau les chefs des localités de Zougoussou et Yoh, deux villages Yaouré (Bouaflé) et leurs notables le 18 décembre 2020. Suite à un conflit foncier qui a débouché sur des affrontements, le 24 novembre 2020.

Cette crise a occasionné des blessés graves et des destructions de biens matériels. Il était donc question pour le sénateur de régler cette affaire afin de tourner cette page sombre de l'histoire de ces deux villages frères. "Frères de Zougoussou, je vous demande pardon, la main dans la main et à genou. C'est vous qui avez raison. Vous avez raison parce que c'est vous qui avez eu la gentillesse et la générosité de donner une portion de votre terre pour accueillir vos frères de Yoh.

Tenant compte de cette réalité en tant que hôtes, vos frères de Yoh n'ont pas le droit d'entrer en conflit avec vous pour des problèmes de terre. Je vous prie de pardonner à vos frères afin que le vivre-ensemble et la cohésion sociale soit de retour, comme par le passé", a-t-il plaidé.

Peu avant, le 28 novembre 2020, le sénateur Alomo Paulin a organisé une séance d'écoute des protagonistes à son domicile, à Bonzi, afin de calmer les esprits et favoriser un dialogue futur. Il s'était même rendu sur les lieux du conflit pour mettre fin à une bagarre rangée entre ces deux villages qui, aujourd'hui, forment quasiment une seule entité sur le plan foncier et au niveau du brassage.

Dans un passé lointain, les parents de la génération actuelle des populations de Zougoussou ont accepté de céder une portion de leur terre au profit de leurs frères de Yoh. Mais au fil du temps, avec la surpopulation, les terres disponibles sont devenues insuffisantes. Surtout avec l'arrivée massive de part et d'autre d'orpailleurs clandestins et de leurs familles, en provenance des pays voisins.

Des querelles ont commencé à naître, très vite étouffées entre chefferies. Des frustrations liées au contrôle du Comité de gestion des établissements scolaires (Coges) et du centre de santé vont dégénérer, pour déboucher, le 24 novembre 2020, sur les affrontements. Zougoussou estimant que Yoh règne en maître absolu sur le centre de santé et l'école communes aux deux localités. Ces deux infrastructures portent le nom du second village susmentionné.

La construction de magasins à proximité de l'école par Zougoussou a servi de détonateur. Yoh ayant décidé d'en faire de même, Zougoussou a estimé que l'emplacement choisi par Yoh est une rue, conformément au lotissement qui a été fait, il y a des années.

Pour aller donc définitivement à la paix, Zougoussou exige que ces deux infrastructures communes portent désormais le nom des deux villages ou exige un changement des appellations. Quant à Yoh, la condition pour une paix durable passe par la destruction des magasins bâtis par Zougoussou à proximité de l'école.